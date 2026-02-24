Daniela Darcourt es vista de compras con la mamá de su ex Waldir Felipa en Chincha: "Somos muy amigas"

Daniela Darcourt volvió a estar en boca de todos luego de ser vista en Chincha realizando compras junto a la mamá de su expareja Waldir Felipa. Las imágenes se difundieron en redes y programas de espectáculos, generando sorpresa entre el público que no esperaba verla compartiendo con su exsuegra con tanta naturalidad.

Daniela Darcourt hizo compras con la mamá de su ex en Chincha

Daniela Darcourt fue captada en Chincha haciendo compras junto a la mamá de su expareja Waldir Felipa, lo que generó curiosidad y comentarios en el mundo del espectáculo. La escena llamó la atención porque, pese a que su relación sentimental terminó, el vínculo con la familia de su ex parece mantenerse fuerte.

Ante las cámaras, la artista decidió aclarar la situación y explicó que su presencia en Chincha no tuvo ningún misterio. Según contó, solo aprovechó que estaba de paso para realizar algunas compras y saludar, dejando en claro que existe cariño entre ambas familias.

"Somos muy amigas, tanto mi familia como la familia de Wally (Waldir). Nos tenemos un cariño y un respeto muy grande importante. Y cuando uno está por el camino de pasadita, por qué no saludar", comentó la cantante al ser consultada sobre su salida con su exsuegra.

La intérprete también explicó que las compras que se vieron en las imágenes no eran algo especial ni planificado. Aseguró que eran productos para ella y que todo se dio de manera rápida mientras regresaba a casa.

"En realidad eran compras para mí, aprovechando que tenía que hacer, que estaba por el camino de regreso. Porque no es que me haya quedado mucho tiempo, la verdad", precisó Daniela, restando importancia a la polémica que se generó.

Asimismo, la salsera dejó claro que no es la primera vez que comparte con la familia de su expareja y que el respeto sigue presente entre todos. Incluso señaló que ambas familias mantienen una relación cordial desde hace tiempo.

"No es la primera vez que hemos estado juntos, igual su mamá con mi mamá. El cariño entre familia entre nosotros está. Nunca va a dejar de estarlo, pero principalmente el respeto", expresó la artista.

Ric La Torre y Samu la cuestionan

Tras la difusión de las imágenes, Ric La Torre y Samuel Suárez tomaron el tema con ironía, cuestionando la explicación de la cantante sobre su visita a Chincha. Las críticas se centraron en lo inusual de viajar a hacer compras fuera de su zona habitual, pero la cantante insistió en que todo fue circunstancial y que simplemente coincidió con su exsuegra durante el trayecto.

"Yo no sabía que la jaba de huevos estaba más barato en Chincha que acá a dos cuadras que tenemos 3 supermercados y acá es el mayorista", dijo Ric. "Nos quieres agarrar de lornas. Entiendo que es parte del floro que sueles meterle a la prensa. Cuando normalmente cuando alguien está de pasadita, va, saluda, cómo estás un abrazo y listo. No nos metas floro barato", señaló Samu.

En conclusión, Daniela Darcourt fue captada en Chincha haciendo compras con la mamá de su ex Waldir Felipa. La artista señaló que la salida no tuvo nada de extraño, sino que responde al cariño y respeto que aún existe entre ambas familias, pese al fin de la relación amorosa. Sin embargo, fue cuestionada por lo inusual del momento y la explicación que dio al respecto.