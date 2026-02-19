RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Daniela Darcourt fulmina a Flavia López: "Jamás dejé de trabajar por alguien que no me da mi lugar"

La salsera Daniela Darcourt no se guardó nada y arremetió contra Flavia López con un polémico comentario que puso en duda su profesionalismo por temas sentimentales.

Daniela Darcourt arremete contra Flavia López.
19/02/2026

Ardió el set de +QTV Network. Daniela Darcourt desató una verdadera tormenta en la farándula peruana tras lanzar un misil directo contra Flavia López. En medio de un tenso intercambio de palabras, la intérprete de 'Señor Mentira' defendió a Magaly Medina de los polémicos comentarios de la modelo.

Flavia López arremete contra Magaly Medina

El mundo del espectáculo nacional se encendió tras las recientes declaraciones emitidas durante el último programa 'Sin Más Que Decir'. En una edición cargada de sarcasmo, disfraces y dardos, las panelistas no se guardaron nada, dejando frases que se volvieron virales en redes sociales.

Todo comenzó con comparaciones físicas y comentarios sobre cirugías estéticas, donde incluso salió a relucir el nombre de Magaly Medina. Entre risas y bromas sobre el rating, la tensión fue escalando hasta que el humor dio paso a declaraciones mucho más personales y punzantes.

"Hoy le estoy dando contenido para que su rating crezca, fúname. Sobones todos", señaló Flavia López.

Ante este ataque, Daniela Darcourt salió de inmediato en respaldo de Magaly Medina señalando que está hablando de una persona que ella quiere. En esa misma línea, Dafonseka se sumó en defensa de la periodista al asumir el rol de reemplazo de María Pía Copello. "No te permito que te expreses así de mi amiga", sentenció.

Daniela Darcourt lanza dardo contra Flavia López

El clímax de la tensión se alcanzó durante el áspero intercambio entre Daniela Darcourt y Flavia López, cuando la salsera señaló "hoy se le acabó el show a la calabazona". Sin quedarse atrás, la modelo peruana respondió de inmediato con un dardo directo, "ha nacido una nueva mosca muerta".

"Jamás he dejado de ir a trabajar y ganarme los frijoles para mí por irme a una cita con alguien que no me da mi lugar", fulminó Daniela Darcourt.

Estas palabras no solo resonaron como una defensa de Daniela Darcourt, sino que muchos las interpretaron como una indirecta dirigida a Flavia López por situaciones sentimentales pasadas o actuales que han estado bajo el ojo público. Como se recuerda, la modelo ha sido vinculada en las últimas semanas con el chico reality Patricio Parodi.

Aunque en ese momento no se mencionó ningún nombre en específico, todo indicaría que los rumores entre Flavia López y Patricio Parodi tendrían algo de cierto. Desde el beso en vivo que se dieron durante el programa 'Esto Es Guerra', ambos no han dejado de acaparar las portadas del entretenimiento.

En resumen, Daniela Darcourt no solo defendió a Magaly Medina, sino que marcó un límite claro frente a los ataques de Flavia López. Este explosivo encuentro en +QTV Network ha encendido las redes sociales, donde los usuarios mostraron opiniones divididas.

