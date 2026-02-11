RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Flavia López responde con todo a Magaly Medina tras llamarla 'mosca muerta': "No me hago la santa"

Por medio de su podcast, Flavia López cansada de que Magaly Medina la tilde de diferentes adjetivos ha decidido responderle con todo.

Flavia López responde a Magaly tras llamarla 'mosca muerta'
11/02/2026

Luego de que Magaly escuchara a Flavia López y Patricio Parodi negar que se besaron en las imágenes emitidas por su programa, la periodista no dudó en atacarla. Es así como la exreina de belleza decidió responderle tras ser llamada 'mosca muerta'.

Flavia López estalla contra Magaly

A través de su podcast en '+QTV', Flavia López decidió responder tras ser atacada nuevamente por la conductora Magaly Medina. La exreina de belleza respondió sumamente molesta luego de que la 'urraca' la tildara de la nueva 'mosquita muerta' tras negar que se besó con Patricio Parodi en una playa del sur. 

La joven modelo señaló que no querer hablar de su vida privada no la hace de 'mosquita muerta'. Además, viene criticando desde su programa anterior que la conductora de TV viene lanzándole varios adjetivos en su contra como 'calabacita'.

"¿Por qué mosca muerta? Que no quiera hablar de mi vida privada no significa que sea un 'mosca muerta' (...). La señora sigue ahí con sus adjetivos que ya están de más", expresó muy molesta. 

@cortostv01 Flavia lopez le responde a Magaly Medina #magalytvlafirme #flavialopez #patricioparodi #farandulaperuana ♬ sonido original - Cortos tv01

¿Qué más dijo Magaly?

En el estreno de su programa, Magaly Medina lanzó las imágenes donde se vio a Patricio Parodi y Flavia López luciendo muy cercanos, donde incluso la modelo se sentó en las piernas del chico reality, mientras él la abrazaba. Luego, por un momento se vio un acercamiento de rostro a rostro señalando que se trataría de un beso.

Hasta el momento, ambos involucrados siguen negando que se hayan besado en aquella ocasión, pero que sí se dieron más de un beso en el programa de 'EEG' donde realizaron un reto de actuación en vivo. Es por ello, que la 'urraca' no dudó en despotricar contra López por aparentemente mentir a la audiencia con unas imágenes que serían muy evidentes. 

"Somos víctimas de una nueva mosca muerta, esta que se supone que no habla ni tres palabras ni cuatro, porque creo que la tienen de mueble en 'Esto es guerra' (...) Negando lo que no se puede negar: que estaba sentadaza en las piernas del 'Pato Parodi', bien agarrada, colgada del cuello como si fuera un mono", señaló.

De esta manera, Magaly Medina arremetió contra Flavia López por aparentemente no decir la verdad tildándola de 'mosca muerta'. Estas palabras incomodaron bastante a la exreina de belleza, quien salió a responder con todo señalando que es su decisión no hablar de su vida privada y no merece aquellos adjetivos.

