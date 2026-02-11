Dayron Martín responde a Pamela López con carta notarial: "Nunca dije relación sentimental"

Desde que Dayron Martín afirmó que tuvo un amorío ocasional con Pamela López, la influencer le mandó una carta notarial para que se rectificara. Ahora, el salsero le responde de manera legal y señala que jamás dijo que tuvieron una relación sentimental, sino algo fugaz.

Dayron Martín responde con otra carta notarial

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Dayron Martín que se encontraba con su abogado en una notaria, donde reveló que respondió la carta notarial de Pamela López. Es así como el salsero deja en claro que jamás dijo que tuvieron una relación sentimental, sino que fue algo ocasional y nada formal.

"Yo dije 'fueron cosas fugaces' y ella pone en su carta notarial que yo dije 'relación sentimental', en ningún momento dije eso. Cosas fugaces, sí, que tuvimos algo, pero nada formal, nada serio. Fueron cosas esporádicas, es lo mismo que me mantengo diciendo", expresó.

Así mismo, el abogado del salsero señaló que la dirección que tienen no es la actual de Pamela López, pero que se le está informando de la respuesta a través de los medios de prensa para que tenga conocimiento y no trate de esquivar la vía legal.

"Tenemos que tener presente de que esto, evidentemente, lo van a ver los canales y que se de por enterada por intermedio de la prensa. La dirección que tenemos consignado, no es el de ella. Así que si quiere admitir que no le ha llegado la respuesta", agregó.

Lo que pidió Pamela López

El programa 'Amor y Fuego' reveló que tras las declaraciones de Dayron Martín confirmando que engañó a Anelhí Arias con Pamela López en el 2009 por casi dos años. Es así como ahora la expareja de Christian Cueva decidió actuar de manera legal mandando inicialmente una carta notarial contra el salsero para que se rectifique.

"Por medio de la presente, me dirijo a usted para exigirle la rectificación inmediata de las afirmaciones que ha venido realizando ante terceros y en el programa 'Amor y Fuego' (...) sosteniendo de esta manera que entre nosotros hubo una supuesta relación sentimental", se menciona en el documento que se envió el pasado 4 de febrero.

De esta manera, Dayron Martín responde a la carta notarial que Pamela López le envió hace unos días. El salsero se mantiene firme en su declaración y señala que jamás dijo que tuvieron una relación sentimental como lo menciona la influencer, sino que fue algo ocasional.