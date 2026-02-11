Patricio Parodi niega que besó a Flavia López y culpa a producción de Magaly: "Es un efecto"

Hace varias semanas, Patricio Parodi viene siendo vinculado con Flavia López desde antes de su ingreso a 'Esto es Guerra'. Ahora, se han difundido imágenes de ambos abrazados dándose un beso aparentemente, ya que ambos lo siguen negando y el chico reality le echa la culpa a la producción por usar un efecto.

Patricio Parodi afirma que hubo efecto en las imágenes

A través de una entrevista con el medio 'América Espectáculos', Patricio Parodi señaló que solo hubo un acercamiento con Flavia López, pero no un beso totalmente claro. Así mismo, señaló que todo sería a causa de efectos que habría puesto la producción de Magaly Medina.

"Yo solamente hablo lo que hay en las imágenes, creo que las últimas veces en que me han estado grabando, 'ampayando', muchos me han dicho que ponen sus efectos de besitos y dicen 'ahh hay beso', pero yo te hablo como una persona que ve las imágenes, tú puedes sacar las conclusiones que quieras sacar", expresó.

En otro momento, el chico reality señaló que nunca lo han ampayado con un claro beso de él, sino que siempre ha sido por un acercamiento. Además, se puso a describir cómo habrían dado aquel efecto de beso cuando aparentemente no lo hubo.

"Nunca hay un beso y lo que me sorprende es que ellos dicen 'hay beso' porque nunca tienen un beso claro mío. Yo no te voy a decir qué hago, pero la pregunta es por qué siempre sus imágenes de beso son acercamientos, pero nunca un beso claro. Ellos ponen sus efectos, cuando hay un acercamiento le bajan la velocidad del video, ponen sonido, comentan esto y eso a la gente le queda", señaló.

¿Qué dijo Flavia López?

Las imágenes emitidas por el programa de "Magaly TV La Firme" mostraron a Flavia López y Patricio Parodi compartiendo un fin de semana en el sur, donde la modelo se sienta en las piernas del chico reality y aparentemente le da un beso fuera de cámaras. Ante el revuelo, la modelo decidió hablar y enfrentar las especulaciones sin rodeos.

"Vuelvo y repito. Somos amigos y a parte ahí no se ve un beso y si así fuera, él está soltero, yo estoy soltera, entonces no veo cuál sería el ampay", afirmó.

De esta manera, tanto Flavia López como Patricio Parodi han estado negando que se hayan besado como lo mostraron en las imágenes de Magaly Medina. Así mismo, el 'Pato' señaló que todo se trataría de un efecto de la edición.