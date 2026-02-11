'Pato' Quiñones revela lo que nadie vio del Super Bowl: la caída de Bad Bunny y ensayos con Lady Gaga

Patricio 'Pato' Quiñones abrió su corazón y reveló lo que nadie vio detrás del show más visto del Super Bowl 2026. El bailarín peruano contó detalles de los ensayos con Bad Bunny, la famosa caída que puso nervioso a todos y lo que vivió al ver a Lady Gaga practicar una y otra vez. El show fue impresionante y según 'Pato', el detrás de cámaras fue más intenso, exigente y lleno de emoción.

'Pato' Quiñones revela cómo fue trabajar con Bad Bunny y Lady Gaga

Patricio 'Pato' Quiñones contó detalles inéditos del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny. El bailarín peruano habló de la famosa caída del cantante en plena coreografía, de los ensayos intensos y de lo que vivió al ver a Lady Gaga practicar sin parar.

Lo que el público vio fue un espectáculo impecable. Pero detrás de cámaras hubo nervios, disciplina y mucho trabajo para que todo saliera perfecto en el evento más visto del mundo.

La caída que puso nervioso al equipo

En televisión se vio impactante cuando Bad Bunny se dejó caer hacia atrás y el equipo lo atrapó. Sin embargo, para los bailarines fue un momento de tensión total. El peruano contó que el primer día de ensayo el artista se paró en el borde del escenario y preguntó si lo cargarían, ellos respondieron que sí y él se lanzó sin miedo.

"Esa tirada que él hace cuando se tira después de la salsa a que lo agarramos. Nosotros estábamos medio nerviosos con eso. El primer día que él llegó, se paró en el borde, nos miró y dijo: '¿Me van a agarrar?' Le dijimos: 'Sí'. Y se tiró... Y eso hace también, por ejemplo, que él no pesaba en esa cargada porque él no tenía miedo", reveló Patricio.

Además, resaltó la actitud del intérprete urbano. Dejó claro que no solo le impresionó su talento, sino también la forma en la que se toma su carrera con total seriedad y compromiso.

"Yo sentí que era una persona primero muy apasionada y segundo muy disciplinada. Y creo que por eso él está donde está. La pasión lo motiva a seguir, es lo que él ama hacer, pero bajo la disciplina lo logra. Eso es algo que también me hizo identificarme mucho", aseguró.

Ensayos extremos y Lady Gaga sin descanso

El show no se armó de la noche a la mañana. Hubo un mes completo de ensayos y jornadas que llegaban hasta las 14 horas. La última semana practicaron en campo y solo tuvieron dos días en el estadio oficial.

"Hubo un mes de ensayos. Ellos estaban de gira y llegaron para la última semana... este estadio (del Super Bowl) tuvimos creo que dos días de ensayos que fueron unas pasadas con el show armado, pero el ensayo era como en una cancha de fútbol, o sea, de nuestro fútbol... Y ahí se montó todo, él estuvo como una semana media ensayando con nosotros", explicó el bailarín.

Todo estaba calculado al detalle. El vestuario debía ser aprobado por la NFL y cualquier cambio pasaba por revisión. Patricio contó que incluso le modificaron el look hasta encontrar el indicado. Mencionó que las zapatillas que vistió eran de la línea de Bad Bunny y se las regalaron.

También habló de Lady Gaga y lo que vio en los ensayos. Según relató, aunque Bad Bunny no estuviera en algunas pasadas, ella seguía practicando sin descanso.

"Habían pasadas que Bad Bunny ya no estaba y ella seguía ensayando. Tenía una coach de movimiento. Estoy seguro que ella nunca en su vida se había imaginado escuchar esa versión o una versión de sus canciones así, cantada por ella. (En el show) yo me saqué in-ear justo cuando ella salió y la gente se volvió loca. Los arreglos (de la canción) lo hizo el equipo de Bad Bunny", comentó.

Defiende el impacto cultural de Bad Bunny y se muestra agradecido

El peruano destacó que verla adaptarse al ritmo latino fue emocionante. Para él, el show fue una gran representación de la cultura latina frente al mundo. Finalmente, dejó claro que este momento fue más que un logro personal.

"Bad Bunny está haciendo que la gente aprenda español con el reggaetón... (Fue) la muestra más importante cultura latina para el mundo televisada en un país que está repleto de inmigrantes... Para mí estar ahí fue una fue un momento que iba más allá del logro personal. Era el mensaje que estábamos ahí. Yo simplemente estaba agradecido de ser parte de ese momento histórico", expresó.

En conclusión, entre nervios, disciplina y orgullo latino, Patricio Quiñones mostró que detrás del brillo del Super Bowl hay trabajo duro y pasión. El peruano no solo fue parte del espectáculo de Bad Bunny que incluyó a Lady Gaga, sino de un mensaje cultural que dejó huella en millones de personas.