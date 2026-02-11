Doña Martha sorprende al elogiar a 'Pato' Quiñones tras su show con Bad Bunny: "Es un gran bailarín"

La mamá de Milett Figueroa, doña Martha Valcárcel, dejó a más de uno con la boca abierta al reconocer públicamente el talento de Patricio 'Pato' Quiñones, expareja de su hija, luego de verlo brillar en el Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny. La popular doña Martha fue invitada al programa "Arriba mi gente" y allí dijo lo que para muchos parecía imposible que sucediera.

Doña Martha elogia a 'Pato' Quiñones tras bailar con Bad Bunny

Doña Martha Valcárcel, mamá de Milett Figueroa, sorprendió al pronunciarse sobre Patricio 'Pato' Quiñones luego de verlo bailar en el Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny. La mamá de la actriz fue invitada a "Arriba mi gente" y no dudó en reconocer el talento del bailarín peruano en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Sus palabras llamaron la atención porque en el pasado había minimizado la relación sentimental entre su hija y el bailarín profesional. Esta vez, dejó de lado el tema personal y se enfocó en lo profesional.

Durante la entrevista, Santi Lesmes le preguntó directamente si había visto el Super Bowl. Ella respondió que sí. Luego vino la consulta más esperada sobre Patricio Quiñones.

"(Martha viste la Super Bowl?) Sí, sí, sí, claro (¿Qué tal bailó el Pato Quiñones? ¿Lo viste?) Sí lo vi y bueno es un gran bailarín (Tremendo bailarín) un gran bailarín, sí", señaló Martha.

El comentario generó sorpresa en el set. Además, resaltó la presencia de varios peruanos en el evento y comentó que por ahí viene lo destacable, aparentemente dándose cuenta por dónde venía la pregunta.

"(Bonito ver a 4 peruanos en ese espectáculo) Me encantó, eso es lo principal", agregó, mostrando orgullo por el talento nacional.

Pato brilló en el Super Bowl 2026

Patricio Quiñones formó parte del espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny. En medio de luces, música y una producción imponente, el bailarín peruano se lució con cada coreografía. Uno de los momentos que más se viralizó fue cuando ayudó a cargar al cantante durante una secuencia del show. La imagen recorrió redes sociales y fue celebrada por miles de peruanos.

El propio 'Pato' compartió su emoción en Instagram con un mensaje que conmovió a sus seguidores. También se dejó ver con la bandera peruana en los exteriores del estadio, gesto que fue muy comentado por el público.

"Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú. El mejor día de mi carrera", escribió al artista peruano.

Quiñones no estuvo solo. También participaron Eder Ávila Romero, Lu Arrospide y Kandrex Millones, quienes formaron parte del elenco del show. La presencia de cuatro peruanos en el Super Bowl fue motivo de orgullo en redes.

Cabe señalar que, Patricio Quiñones y Milett Figueroa fueron pareja entre 2016 y 2018, luego de conocerse en "El Gran Show". Su relación fue muy comentada en su momento. En más de una ocasión, doña Martha había dicho que no consideraba esa relación como algo formal o importante. Sin embargo, ahora dejó claro que reconoce el talento del bailarín.

En conclusión, más allá de las diferencias del pasado, el talento se impone. Patricio Quiñones logró cumplir no de los sueños más grandes de cualquier artista: pisar el escenario del Super Bowl y bailar con Bad Bunny. Y esta vez, incluso doña Martha, madre de su ex Milett Figueroa, se sumó a los aplausos. Porque cuando un peruano triunfa en grande, el orgullo une a todos.