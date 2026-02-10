Samahara Lobatón pone fin a rumores y confirma ruptura con Bryan Torres: "Terminó en diciembre, estoy soltera"

La influencer Samahara Lobatón puso fin a los rumores y confirmó públicamente que su relación con Bryan Torres concluyó en diciembre de 2025. Durante una transmisión en vivo por TikTok, en compañía de su ex pareja Youna y otros influencers, la hija de Melissa Klug aclaró que actualmente se encuentra soltera y que su vínculo con el padre de su segundo hijo terminó hace meses.

Samahara habla de su ruptura con Bryan Torres

La reciente transmisión en vivo de Samahara fue el escenario en el que la influencer decidió sincerarse sobre su situación sentimental. Con palabras directas, indicó que la relación terminó a fines del año pasado y enfatizó que desde entonces no ha tenido contacto con Bryan Torres.

"Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. (...) Estoy soltera", declaró Samahara, despejando cualquier duda sobre su estado actual.

Durante la misma transmisión, Carlitos TV, participante de la conversación, expresó incredulidad ante la noticia, señalando que habría visto a la pareja junta hace algunas semanas. Sin embargo, Samahara defendió su versión y recalcó la fecha de su separación:

"La última vez que nos vimos fue en diciembre, porque Ángela terminó con Marito y eso fue el fin de semana de Navidad", afirmó, dejando claro que desde entonces mantiene distancia con el padre de su segundo hijo.

Hasta el momento, Bryan Torres no se ha pronunciado respecto a estas declaraciones, y la influencer continúa enfocada en su vida personal y en su rol como madre.

Descarta regresar con Youna

Después de aclarar que se encuentra actualmente soltera desde que terminó con Bryan Torres desde diciembre de 2025, Samahara fue consultada si habría alguna posibilidad de que regrese con Youna, pero ella respondió de manera rápida. La influencer fue clara y categórica al descartar cualquier posibilidad de reconciliación.

"No, no hay forma. Hemos estado bastante tiempo en nuestra vida, nos conocemos muy bien. Cada uno ha madurado a su manera, pero Youna tiene un estilo de vida que yo no comparto o tenía un estilo de vid que yo no compartía. Hoy en día no es lo que busco para mi vida, ni para mis hijos. Creo que nuestro capítulo terminó hace bastante tiempo y hoy por hoy somos padres de una hermosa niña", expresó.

Con estas declaraciones, Samahara Lobatón aclaró su situación sentimental: confirmó que está soltera y que su relación con Bryan Torres terminó en diciembre de 2025. Además, descartó retomar su vínculo con Youna, enfocándose en la estabilidad familiar y el cuidado de sus hijos.