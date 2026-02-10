Samahara Lobatón reta a 'La Mana' y le envía carta notarial por chats sobre Melissa Klug: "No existen"

La farándula peruana vuelve a encenderse. Esta vez, Samahara Lobatón decidió salir al frente luego de que se difundieran unos supuestos chats que la enfrentarían con su madre, Melissa Klug. La influencer negó todo y anunció que ya tomó acciones legales contra 'La Mana'.

Samahara niega chats y anuncia acciones legales

El tema fue tratado en el programa "Q' bochinche!", donde Samahara Lobatón aseguró que los pantallazos que circulan en redes sociales son completamente falsos. Según explicó, esas conversaciones nunca existieron y, por ese motivo, decidió enviar una carta notarial para exigir una rectificación pública.

Durante la entrevista, la hija de Melissa Klug se mostró firme y molesta por lo ocurrido. Para ella, se trata de una situación grave, ya que se estaría difundiendo información que afecta su imagen y su entorno familiar.

"Esas screenshot que subió 'La Mana' no existen y yo la reto a ella que muestre que realmente existen esas conversaciones, porque ella ya sabe que tenía 24 horas para retractarse y aun así no lo hizo. Esas conversaciones no existen, ni siquiera existe el usuario con el cual se creó esas conversaciones ficticias de esta mujer", declaró Samahara Lobatón en el programa.

El programa confirma la carta notarial

En medio de la polémica, el conductor Ric La Torre reveló que se comunicaron con el abogado de Samahara Lobatón y confirmó que la carta notarial sí fue enviada a La Mana. Según indicó, la influencer busca frenar la difusión del supuesto chat y dejar constancia de que la información es falsa.

"Nosotros nos hemos comunicado con el abogado de Samahara Lobatón y nos dijo que efectivamente sí exista una carta notarial que se le mandó a 'La Mana'", señaló Ric La Torre en vivo.

Por su parte, Samuel Suárez también dio su opinión sobre el tema. El periodista contó que el famoso pantallazo llegó a sus manos, pero decidió no compartirlo porque dudó de su veracidad desde el primer momento.

"Ese pantallazo que sacó la mana a mi me llegó, pero yo dudé. Tú sabes que hoy en día se pueden hacer conversaciones falsas... La cosa es que La mana se emocionó y lo compartó", explicó Samuel Suárez.

El abogado reafirma la versión de Samahara

Más adelante, el programa difundió las declaraciones del abogado de Samahara Lobatón, Wilmer Arica, quien confirmó que el documento legal ya fue enviado. Afirmó que el siguiente paso será una reunión para aclarar el tema.

"Para hacerte precisiones exactas sobre ese tema, sí me gustaría hablarte incluso con la carta notarial en la mano, porque sí la he enviado", indicó el letrado.

El abogado dejó en claro que la intención es que se rectifique la información difundida. Además, precisó que el objetivo es que se detenga la circulación de conversaciones que, según su patrocinada, nunca existieron.

En conclusión, Samahara Lobatón se mantiene firme en su postura y asegura que no permitirá que se siga difundiendo información falsa sobre su vida personal y su relación con Melissa Klug. Con la carta notarial ya enviada a 'La Mana', la influencer espera que el tema se aclare y se ponga punto final a un escándalo que, según ella, se armó a partir de chats que "no existen".