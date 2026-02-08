RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Samahara Lobatón se une al live de Youna en su rifa pro salud y demuestran buena relación: "Dejamos de pelear"

Samahara Lobatón sorprende en TikTok apoyando a Youna.
Samahara Lobatón sorprende en TikTok apoyando a Youna. (Composición: La Karibeña)
08/02/2026

La relación entre Youna y Samahara Lobatón volvió a acaparar la atención del público luego de que ambos aparecieran en un live de TikTok, esta vez sin confrontaciones ni indirectas. La transmisión tuvo como objetivo principal aclarar la dinámica que mantienen como padres de su hija Xianna.

Samahara se une al live y apoya causa de Youna

El influencer Youna, expareja de Samahara, viene organizando una rifa pro-salud como parte de su lucha contra el cáncer. La iniciativa ha contado con el respaldo de Melissa Klug y de la propia Lobatón, quienes compartieron la publicación para que sus seguidores puedan colaborar y alcanzar la meta de recaudación.

Durante la transmisión, uno de los temas que más llamó la atención fue la pensión de alimentos de su hija mayor, motivo que anteriormente generó conflictos públicos con la pareja de Bryan Torres. Youna sorprendió al revelar que, debido a su diagnóstico, no había podido cumplir con esta obligación. Samahara, lejos de criticarlo, mostró solidaridad y comprensión.

"Es la primera vez en mi vida que a Xianna le falta pensión de mi parte y Samahara lo comprendió. Ya dejamos de pelear gracias a Dios y Samahara está apoyando a la causa. Así que hay que agradecerle a la mamá de mi hija", comentó, celebrando que la paz finalmente llegó tras años de enfrentamientos.

El influencer también fue enfático al descartar cualquier posibilidad de retomar una relación sentimental con Samahara, dejando claro que su vínculo actual se limita exclusivamente a la crianza de Xianna

"Para tristeza de todos, siempre vamos a seguir siendo padre de Xianna nada más, no va a haber nada entre nosotros, por ningún lado ha habido intención, pero ahora creo que se está llegando a algo que siempre he querido de mi parte, aunque ella siempre se ha esmerado en lo contrario", señaló.

La reacción de Samahara y la madurez como padres

Tras las declaraciones de Youna, Samahara sorprendió con comentarios que, aunque provocaron tensión en el live, evidenciaron su madurez y sentido del humor. Cuando Youna mencionó que ella siempre había buscado conflictos, la influencer respondió entre risas: 

"Eres un desgraciado", reconociendo de manera ligera los conflictos pasados.

Posteriormente, Samahara hizo un comentario sarcástico sobre el futuro de su hija y la responsabilidad de Youna, provocando que el influencer pidiera que la sacaran de la transmisión: 

"Yo manteniéndola al 100% el resto de su vida... Samahara ya vete, sáquenla", dijo, entre risas. Este intercambio reflejó que ambos han logrado un trato más maduro y responsable, priorizando el bienestar de Xianna por encima de rencillas pasadas.

En conclusión, la aparición de ambos en TikTok mostró que, tras años de enfrentamientos y críticas, Samahara y Youna ahora pueden colaborar y mantener una relación cordial como padres, un paso importante para la estabilidad emocional de su hija y un ejemplo de madurez frente a los conflictos públicos.

