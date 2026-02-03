Xiomy Kanashiro responde si obligó a Jefferson Farfán a vender ropa en live: "Ingresa y me asusta"

Xiomy Kanashiro salió al frente para aclarar los comentarios que se generaron tras el live que realizó en TikTok junto a su pareja, Jefferson Farfán, donde ambos vendieron ropa de su marca Kanomy Store. En "América Hoy", la bailarina fue consultada si obligó al exfutbolista a aparecer y ella respondió sin rodeos.

¿Xiomy Kanashiro obligó a Jefferson Farfán a vender ropa en TikTok?

Durante su participación en "América Hoy", Xiomy Kanashiro fue consultada directamente sobre si le pidió ayuda a su pareja Jefferson Farfán para que vendiera ropa de su marca Kanomy Store o si él tuvo la iniciativa de sumarse al live de TikTok. La ahora colaboradora del programa fue clara en un versión.

Xiomy explicó que ese día estaba realizando su transmisión con total normalidad, vendiendo los vestidos de su tienda y conversando con sus seguidoras. Sin embargo, lo que más la sorprendió no fueron solo las ventas, sino la reacción del público en redes sociales tras su live donde mostraron una faceta distinta de pareja.

"Ese día se cerró el WhatsApp. Se cerró el WhatsApp, pero no necesariamente porque todas querían comprar, sino muchos deseos de todo el público. Nunca me habían escrito desearme buena suerte en mi relación, que se nos veía bien, la conexión. Esa fue la primera vez que se nos ha visto interactuando juntos. Pueden ver fotos, videos, pero no de esa manera", contó.

Según dijo, recibió mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos para su relación, algo que no había vivido antes. La joven también resaltó que fue la primera vez que ella y Farfán se mostraron interactuando de esa manera frente a las cámaras.

Durante la conversación, Edson Dávila lanzó la broma de si Xiomy había obligado a Farfán a vender ropa con ella. La respuesta de la bailarina fue inmediata. Luego, explicó cómo fue exactamente el momento en el que el exfutbolista apareció en el live. Xiomy contó que no se lo esperaba para nada y que Farfán llegó de forma tranquila, sin avisar.

"(¿Lo obligaste?) ¿Cómo lo voy a obligar?", dijo entre risas, descartando por completo esa idea. "Para las personas que estuvieron en el live han visto que él ingresa, ingresa dos veces. Él ingresa primero y yo estaba vendiendo y me asusta porque lo veo parado acá. Y viene y se pone a vender conmigo así como ves... Él estaba con su tacita de té, no me lo esperaba", relató.

Sobre los resultados del live, Xiomy afirmó que su negocio ya venía funcionando bien, pero que la presencia de su pareja ayudó a que el alcance fuera mucho mayor. La bailarina también reveló un dato que llamó la atención de todos

"Mercadería hay para todo el año, pero sí vendimos bastante", señaló cuando le preguntaron si se había agotado todo. "Teníamos 2.800 espectadoras. Pero entró él y llegamos a 13 mil", contó, reconociendo que el ingreso de Farfán hizo que la transmisión se volviera aún más masiva.

Nueva etapa en televisión

Además de su buen momento en redes, Xiomy Kanashiro atraviesa una nueva etapa profesional. Este 2026 se sumó como colaboradora a "América Hoy" y se mostró emocionada por esta oportunidad.

"Feliz y contenta de haber llegado a 'América hoy'. De verdad muchas gracias a toda la producción y a los televidentes que nos ven. Primera vez que piso 'América hoy' mi nueva casa, y aquí me quedo", expresó.

En conclusión, Xiomy Kanashiro dejó claro que el live con Jefferson Farfán, donde la ayudó a vender ropa de su negocio Kanomy Store, no fue armado ni forzado. Para ella, fue un momento espontáneo que terminó sumando tanto a su relación como a su emprendimiento.