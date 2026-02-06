Samahara Lobatón sorprende al revelar que su hijo está internado en UCI: "Está siendo muy fuerte para mí"

Samahara Lobatón enfrenta un duro momento personal tras la denuncia por presunta agresión contra Bryan Torres y el distanciamiento con su madre, Melissa Klug. Ahora. la influencer reveló que su hijo menor, Asael, se encuentra internado en la UCI, noticia que la llevó a pronunciarse en redes sociales y pedir oraciones por la salud del pequeño.

Samahara Lobatón confirma que su hijo Asael permanece en UCI

La tarde del viernes 6 de febrero, Samahara Lobatón utilizó sus redes sociales para compartir una situación íntima y dolorosa: el delicado estado de salud de su bebé Asael, quien permanece internado en cuidados intensivos. Según relató, este episodio ha significado un duro golpe emocional para ella y toda su familia.

"Desde lo más privado de mi vida y mi corazón quiero comentar esto con todos ustedes, Asael está delicado en UCI, esto está siendo muy fuerte para mí y mi familia. Dios es grande y bueno, yo sé que él levantará a Asael de esa cama", expresó al inicio de su comunicado, dejando en evidencia la angustia que atraviesa.

Samahara explicó que la prioridad absoluta en este momento es su hijo, razón por la cual se mantuvo alejada de las plataformas digitales y de sus compromisos laborales. La influencer remarcó que, si bien su trabajo está ligado a las redes sociales, su rol como madre está por encima de todo.

"Hago este comunicado para que todos puedan tomar en conocimiento ya que llevo días desaparecida y no solo eso, tengo trabajo que cumplir porque este es mi trabajo, pero antes de todo soy madre y hoy mi prioridad es mi hijo. Estaré muy agradecida con todos si lo tienen dentro de sus oraciones", señaló, apelando al apoyo y la empatía de sus seguidores.

Comunicado de Samahara compartido en su Instagram.

Samahara ya había alertado sobre la enfermedad del menor

Días antes de confirmar la hospitalización en UCI, Samahara Lobatón ya había mostrado señales de preocupación por la salud de su bebé. A través de una publicación en redes sociales, compartió una fotografía junto al pequeño Asael, revelando que atravesaba un cuadro clínico complicado que no le permitía descansar y que la mantenía en constante estado de alerta.

La hija de Melissa Klug no ocultó su cansancio y la angustia que conlleva cuidar a un bebé de cuatro meses estando enfermo. Según detalló, el origen del malestar sería un contagio doméstico. "Ainara lo contagió y lleva una madrugada con fiebre", explicó Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón revela estado de salud de su bebé.

En conclusión, el estado de salud de Asael enfrenta a Samahara Lobatón a una de las pruebas más difíciles de su vida. En este escenario, la influencer ha dejado de lado las polémicas para enfocarse en la recuperación de su hijo, apoyada por el respaldo y las oraciones de sus seguidores.