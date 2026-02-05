RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Youna fue internado otra vez y revela que el cáncer está más agresivo: "Tengo dos mutaciones nuevas"

Por medio de sus redes, Youna reveló que se encuentra preocupado luego de que su doctor le informara que el cáncer que padece se volvió más agresivo.

Youna revela que el cáncer está más agresivo
05/02/2026

A finales de 2025, Youna fue diagnosticado con leucemia mientras reside en Estados Unidos. Por medio de sus redes, reveló que estuvo llevando quimioterapia y cirugías para poder ir enfrentando su cáncer, lamentablemente su doctor le informó de una nueva revelación que complicaría su lucha. 

Youna revela que su cáncer está más agresivo

A través de sus redes sociales, Youna reapareció ante sus seguidores para contar cómo va en su lucha contra el cáncer. Hace unas semanas, el ex de Samahara Lobatón señaló que había dejado el hospital tras una cirugía y que solo continuaría su tratamiento con pastillas, pero parece que todo se complicó. 

"Estaba comprando tranquilamente en Walmart con mi mamá, pensando que ya todo había terminado y el doctor me llama, que es mi hematólogo, y me dice: 'Necesito que vengas urgentemente al hospital porque en el último electrocardiograma (...) encontramos algo en tu corazón, entonces nos preocupa mucho y queremos que por favor regreses al hospital", contó el joven. 

Es así como el joven Youna revela que dejó todo lo que hacía para ir al hospital de manera inmediata y fue internado automáticamente. Así mismo, le comunicaron que su cáncer tenía dos mutaciones. 

"Yo ya estaba tranquilo en mi casa, eh, y me tocaba mi cita con el hematólogo. Él me enseñó un resultado de la biopsia que me hicieron el día que estuve internado por el cáncer, el día que me diagnosticaron cáncer. En ese resultado encontraron que tengo dos mutaciones nuevas en mi cáncer. Estas dos mutaciones hicieron de que mi cáncer pase a ser más agresivo", reveló.

Tiene fe

En ese sentido, el ex de Lobatón sigue firme en su lucha y espera que el tratamiento no sea tan agresivo con su cuerpo. Aún así estará luchando para sobrellevar este nuevo diagnostico. 

"Esperemos y demos, pidámosle mucho a Dios, de verdad, de todo corazón, de que no necesite hacer quimioterapias por intravenosa porque son más agresivas con mi cuerpo. También se me va a caer el cabello, son dolorosas", agregó el artista en su confesión por medio de sus redes sociales. 

De esta manera, Youna viene pasando por momentos muy complicados en su salud durante su lucha contra el cáncer. Aún así se mantiene con fe para seguir avanzando y enfrentando todo lo que tenga que pasar. A pesar de que su cáncer se volvió más agresivo, no pierde las esperanzas de salir victorioso.

