Toño Centella no volverá a abrir su discoteca tras ataque en Carabayllo: "Ya no voy a trabajar allí"

El cantante Toño Centella atraviesa uno de los momentos más tensos de su vida luego de que un artefacto explosivo explotara en el frontis de su discoteca ubicada en Carabayllo. El ataque causó daños materiales y encendió la alarma entre los vecinos, mientras el artista aseguró que el local estaba clausurado y que no venía funcionando.

Toño Centella cierra definitivamente su discoteca tras ataque

El ataque a la discoteca Amnesia, propiedad del cantante Toño Centella, ubicada en Carabayllo ocurrió cuando el cantante no se encontraba en Lima. El músico estaba en Trujillo por temas laborales y recién al volver a la capital se enteró de lo sucedido. Por eso, no ocultó su sorpresa y preocupación, ya que afirma no tener conflictos ni problemas con terceros.

"Estaba en Trujillo cuando sucedió el ataque y recién (ayer en la mañana) acabo de llegar a Lima; sin embargo, me encuentro sorprendido con lo que ha pasado porque no tengo problemas con nadie, me dedico a trabajar y no molesto a nadie", contó el cantante.

Tras este nuevo atentado, que sería el séptimo contra la discoteca Amnesia, Toño Centella tomó una decisión definitiva. El artista explicó que el local estaba clausurado y que, después de lo ocurrido, ya no piensa volver a abrirlo, priorizando su seguridad y tranquilidad.

"Mi local está clausurado y no he estado trabajando allí. Es más, ya no voy a trabajar en esa discoteca, no la pienso abrir más", afirmó con firmeza para Trome.

Luego del estallido, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Personal especializado también llegó al lugar para identificar el tipo de explosivo utilizado y revisar las cámaras de seguridad del local y de los alrededores, con el fin de dar con los responsables y establecer si este ataque guarda relación con los anteriores.

Con miedo, pero sigue trabajando

Pese a la preocupación que vive, Toño Centella señaló que no ha detenido su agenda artística y continúa viajando por distintas regiones del país. Sin embargo, reconoció que ahora vive con más temor y cuidado al momento de salir a la calle.

"Estoy trabajando en provincias y viajando por todo el Perú, así que estoy tranquilo. Sin embargo, me da miedo salir a la calle, pero tengo que seguir trabajando", confesó.

El cantante también aclaró que no ha recibido mensajes de extorsión ni pedidos de dinero. Aun así, decidió tomar medidas preventivas y no permanecer en su vivienda habitual por seguridad.

"No. Ni me piden cupos ni me han enviado mensajes ni nada, pero por medidas de seguridad estoy viviendo en otro sitio que no es mi casa. Existe mucha maldad", expresó.

En conclusión, el ataque a su discoteca ha dejado a Toño Centella en una situación delicada y llena de incertidumbre. Aunque asegura no tener enemigos ni haber sido extorsionado, el artista decidió cerrar definitivamente su discoteca y reforzar su seguridad personal. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, el cantante intenta seguir adelante con su carrera, aunque admite que vive con miedo.