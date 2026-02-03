Darinka Ramírez se luce en auto de lujo, le recuerdan a Jefferson Farfán y ella responde: "Déjame reírme"

Darinka Ramírez volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de mostrarse en un auto de lujo. La influencer no solo aclaró el origen del vehículo, sino que también respondió con ironía a quienes intentaron relacionar esta situación con Jefferson Farfán, padre de su primera hija.

Darinka Ramírez sorprende al aparecer en auto de lujo

Darinka Ramírez impactó al mostrarse en un auto de lujo que, según explicó, fue un regalo de su actual pareja. La influencer aclaró el motivo del obsequio y no dudó en responder a quienes intentaron vincular esta situación con Jefferson Farfán, padre de su primera hija.

Todo comenzó cuando Darinka Ramírez publicó un video en TikTok realizando un trend dentro de una moderna camioneta. En el clip, además, dejó ver su avanzado embarazo y acompañó las imágenes con una frase que no pasó desapercibida.

"Este año lo empecé empecé embarazada, el próximo tuneada si Dios lo permite", se lee en el video que publicó.

Tras la publicación, varios usuarios le preguntaron directamente si ella se había comprado el auto. Lejos de esquivar el tema, Darinka respondió con sinceridad y explicó que el vehículo fue un gesto de su actual pareja, padre de su segunda bebé. Según comentó, el regalo tiene un motivo claro: cuidar su seguridad y la de su hija.

"(¿Te compraste carro, baby?) Mi novio me dio para transportar con cuidado a mi hija", señaló la influencer.

Darinka Ramírez confiesa que el padre de su segunda hija le compró un auto. (Captura de pantalla)

Esta respuesta generó una ola de interpretaciones, ya que muchos recordaron que tiempo atrás Darinka había expresado su preocupación por movilizarse en taxis con la hija que tiene con Farfán, debido a la inseguridad ciudadana.

En su momento, la influencer fue bastante clara al respecto: "Temo que algo grave pueda suceder. Ando sola con mi hija todo el día, tengo que moverme en taxis y la inseguridad está terrible. Ella no tiene por qué pasar riesgos".

Respuestas directas a las críticas

Como suele pasar en redes sociales, no faltaron los comentarios incómodos. Algunos usuarios intentaron relacionarla nuevamente con el exfutbolista.

"El otro año otra vez con Farfán algo me dice que sí", le escribió un seguidor. Darinka no dudó en responder de forma tajante: "Gracias, paso", dejando claro que no está interesada en retomar esa historia.

En otro video, donde aparece comprando ropa para su bebé, también recibió preguntas personales. Cuando le consultaron por su pareja, respondió con naturalidad y un toque de humor, dando a entender que su relación avanza paso a paso y sin apuros. Aclaró que no es su esposo y que no la acompañó, porque está trabajando para que ella pueda comprar más ropa.

Darinka Ramírez responde comentarios en redes. (Captura de pantalla)

Sin embargo, los comentarios que más molestia le generaron fueron aquellos que insinuaban que el dinero provenía de Farfán. Ante un mensaje que decía que las compras se hacían con plata del exfutbolista, Darinka decidió responder sin rodeos.

"(¿De dónde será el dinero de Farfán o del nuevo incauto?) Si no es tuyo que te importa y al primero ni mencionarlo no me hagas reír", comentó Darinka. "(Le compra ropa con la plata de Farfán) Déjame reírme", escribió.

En conclusión, Darinka Ramírez aclaró que el auto de lujo fue comprado por el padre de su segunda hija y no por Jefferson Farfán. La influencer aseguró que está enfocada en su embarazo, en la seguridad de sus hijas y en vivir esta nueva etapa con tranquilidad, sin prestarle atención a los rumores en redes sociales.