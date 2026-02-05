Gustavo Bueno reaparece tras problemas de salud y emociona a fans de AFHS: "Hay Don Gilberto para rato"

Gustavo Bueno, uno de los actores más emblemáticos de 'Al fondo hay sitio', sorprendió al público tras desaparecer sin explicación en la última temporada de la serie, hasta reaparecer recién en el capítulo final. El actor atravesó complicaciones de salud y ahora reapareció, donde confirmó que enfrentó algunos problemas de salud.

Gustavo Bueno habla sobre su recuperación y regreso a los escenarios

Gustavo Bueno reapareció el último fin de semana durante el estreno de una obra teatral dirigida por Sergio Galliani en el Teatro Marsano. En ese contexto, el actor aseguró encontrarse en proceso de recuperación tras someterse a una delicada operación a la columna, intervención que lo mantuvo alejado del trabajo durante varios meses.

Con su característico sentido del humor, el actor tranquilizó a sus seguidores al afirmar: "Hay Don Gilberto para rato", frase que desató el aplauso de los asistentes y confirmó su intención de retomar su carrera actoral.

Posteriormente, explicó que el problema de salud que enfrentó se debió a un accidente que derivó en complicaciones en la columna vertebral.

"Ya estoy bien. Fue un accidente, se me complicó la columna, pero hay para eso mecanismos de rehabilitación y en eso estamos", señaló en declaraciones brindadas al programa digital JimmyshowTv, en un video difundido a través de TikTok.

Sus palabras llegaron luego de que imágenes suyas en silla de ruedas circularan en redes sociales, generando alarma entre sus admiradores. Durante su intervención, Bueno también expresó su emoción por volver al Teatro Marsano, recinto donde trabajó durante años junto al recordado Osvaldo Cattone.

"Me siento muy contento. Siempre vengo con gusto... (Osvaldo Cattone) era una persona encantadora, tenía una conexión muy buena. Era buen compañero con los actores. Se le recuerda con mucho cariño", comentó, visiblemente emocionado.

¿Don Gilberto seguirá en Al fondo hay sitio este 2026?

La breve aparición de Gustavo Bueno en el episodio final de Al fondo hay sitio 2025 despertó nuevas interrogantes sobre el futuro de su personaje en la próxima temporada. Frente a ello, Erick Elera, quien interpreta a Joel Gonzales, fue consultado sobre una posible continuidad del actor en la serie.

El también cantante se mostró optimista al respecto y destacó la mejoría del actor. "Grabó un final, lo he visto que ya está un poco mejor, ojalá que sí. Él también necesita eso, el cariño de todo su público, el cariño de nosotros también, así que yo creo que sí, yo creo que sí va a seguir, ojalá que se dé y que el canal también lo permita", expresó.

Las declaraciones de Elera alimentaron la expectativa de los televidentes, quienes esperan ver nuevamente a Don Gilberto formando parte de las historias del popular barrio de Las Lomas.

En conclusión, Gustavo Bueno atraviesa una etapa de recuperación que ha reforzado su deseo de volver a la actuación. Su reaparición y declaraciones confirman que se encuentra estable y con ánimos de retomar proyectos, mientras el futuro de su personaje en Al fondo hay sitio queda a la expectativa.