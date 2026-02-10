Rosángela Espinoza y su reacción al beso de Patricio Parodi con Flavia López: "Ha sido una estaca al corazón"

Un beso inesperado volvió a encender la atención en Esto es Guerra. Flavia López y Patricio Parodi protagonizaron la escena, que no pasó desapercibida para el público ni para sus compañeros, generando comentarios y especulaciones inmediatas. La situación cobró mayor relevancia por la presencia de Rosángela Espinoza, quien fue vinculada sentimentalmente con el chico reality.

Rosángela Espinoza opina sobre el beso en vivo

En declaraciones brindadas al programa Más Espectáculos, Rosángela Espinoza fue consultada sobre cómo tomó el beso entre Patricio Parodi y Flavia López. Lejos de mostrar incomodidad o molestia, la influencer optó por el humor y las bromas, aunque no dejó pasar la oportunidad para lanzar una crítica directa a la escena.

"No puede ser que mi esposo, aunque ya estoy divorciada, pero ha sido como un estaca en mi corazón", comentó entre risas, restándole dramatismo al momento. Sin embargo, luego dejó en claro que esperaba algo más intenso en la actuación. "La verdad que faltó pasión en el beso, fue muy sweet, yo espero más", agregó, provocando risas entre los conductores del espacio.

Rosángela también deslizó la posibilidad de que el beso no haya sido del todo improvisado y dejó entrever que podría no ser la primera vez que ambos se besan. Desde su perspectiva, la química entre Flavia y Patricio resulta evidente y no descartó que los rumores sobre un posible romance tengan algo de verdad.

"Creo que eso no es actuación, es una broma, pero hacen bonita pareja, ¿por qué no intentarlo si hay rumores por ahí? Aparte, los vemos", sostuvo, alimentando aún más las especulaciones que circulan en redes sociales.

Flavia López y Patricio Parodi aclaran su vínculo

Tras el revuelo generado, Flavia López y Patricio Parodi decidieron aclarar la situación durante el mismo programa. El beso ocurrió durante una prueba inspirada en la novela Rubí, donde ambos debían recrear una escena cargada de intensidad como parte del reto del equipo. Pese a la cercanía y las miradas cómplices, ambos insistieron en que solo cumplieron con su trabajo.

"Mira, todo fue por mi equipo. Ajá, todo fue por mi equipo. (Muchos dicen que podría nacer la llamita del amor) Somos amigos, somos amigos", señaló la integrante del reality.

Patricio Parodi también tomó la palabra y contó que, lejos de ser fácil, la escena le generó nervios. Incluso reveló que antes de salir al aire pensaron cambiar el beso, pero al final siguieron con lo que pedía el reto.

"(Una actuación impecable) Gracias, eso quiere decir que lo hemos hecho bien. (¿Ha sido difícil hacer esta escena para ti?) Sí, porque la verdad que la gente no crea, me pongo nervioso. Más, cuando lo hemos estado ensayando en el corte y no ibámos a hacer el beso, pero me dijo: 'Ah, normal, beso, beso'. Entonces como que fresh", comentó el chico reality al recordar el momento.

Aunque Flavia López y Patricio Parodi aseguran que solo existe amistad y que el beso respondió a una dinámica del programa, el episodio despertó debate entre los seguidores de Esto es Guerra. Las declaraciones de Rosángela Espinoza, llenas de humor y picardía, sumaron un nuevo matiz a la polémica.