Flavia López reacciona en vivo al ampay con Patricio Parodi y lo niega todo: "Ahí no se ve ningún beso"

La polémica volvió a encenderse en la farándula luego de que Flavia López reaccionara en vivo a las imágenes difundidas por "Magaly TV La Firme", donde aparece muy cercana a Patricio Parodi. La ex Miss Grand Internacional fue clara: negó el beso, un romance y aseguró que entre ambos solo hay amistad.

Flavia López contesta en vivo sobre su ampay con Patricio Parodi

Las imágenes emitidas por el programa de "Magaly TV La Firme" mostraron a Flavia López y Patricio Parodi compartiendo un fin de semana en el sur, donde la modelo se sienta en las piernas del chico reality y aparentemente le da un beso fuera de cámaras. Ante el revuelo, la modelo decidió hablar y enfrentar las especulaciones sin rodeos.

Durante su participación en "Sin + Qué Decir", Flavia fue consultada directamente por el supuesto beso. Al ver el video, respondió con una pregunta que marcó su postura.

"¿Tú viste beso?", señaló la también conductora del programa. A continuación, le pusieron las imágenes del ampay mientras se daba aire con la pauta del programa.

Flavia explicó cómo se dio la salida que terminó siendo captada por las cámaras. Según su versión, todo fue una reunión entre amigos y nada más.

"Nos fuimos a comer con One y Mario y luego nos fuimos un ratito a la casa donde se quedan los chicos y ya, cada uno calabaza (a su casa)", relató, descartando que hayan pasado la noche juntos o que exista algo oculto.

La exreina de belleza también recalcó que no tiene problema en decir las cosas como son y que, si hubiera pasado algo más, no tendría por qué negarlo. Flavia recordó que el único beso real entre ambos ocurrió en televisión, cuando participaron en un reto de actuación en "Esto es Guerra".

"Vuelvo y repito. Somos amigos y a parte ahí no se ve un beso y si así fuera, él está soltero, yo estoy soltera, entonces no veo cuál sería el ampay", afirmó ante la insistencia del panel. "Nos besamos en el reto de actuación, ahí sí hay beso", aclaró, marcando la diferencia entre una escena actuada y lo que se mostró en el reportaje.

Defiende su vida privada y pone límites

Sobre su situación sentimental, Flavia López dejó en claro que está soltera y que no siente la obligación de dar explicaciones sobre su vida personal. En el programa, conducido también por María Pía Copello, la modelo fue firme y directa cuando le pidieron más detalles.

"Ahí veo algunos comentarios que dicen: 'Tiene que decir'", mencionó María Pía. "No tengo que decir, mi vida es privada y si yo lo quiero mantener así, así se va a quedar", señaló Flavia, visiblemente seria. "No quiere", acotó Daniela Darcourt. Flavia López finalizó el tema diciendo: "Lo que se ve, tampoco se pregunta".

En conclusión, pese a las imágenes difundidas en "Magaly TV La Firme" del aparente beso, Flavia López mantiene su versión y asegura que no existe un romance con Patricio Parodi. Para ella, el tema está claro, no se ve ningún chape y no hay nada más que explicar. Mientras tanto, el ampay sigue dando que hablar y mantiene a ambos en el centro de la atención mediática.