Flavia López y Patricio Parodi son ampayados besándose lejos de EEG en Punta Negra (VIDEO)

Flavia López y Patricio Parodi fueron captados muy cariñosa en un departamento de Punta Negra. Las imágenes contradicen lo que ambos dijeron días antes sobre su relación.

10/02/2026

La farándula peruana vuelve a encenderse. Flavia López y Patricio Parodi fueron ampayados besándose, pese a que días antes habían negado tener una relación sentimental. "Magaly TV La Firme" expuso las imágenes y rápidamente se volvieron tema central en redes y programas de espectáculos.

Flavia López y Patricio Parodi besándose tras negar relación

Flavia López y Patricio Parodi fueron captados besándose luego de haber negado un vínculo sentimental. Las imágenes fueron difundidas en "Magaly TV La Firme" y rápidamente se hicieron virales. La pareja había asegurado que solo salía en grupo y que no existía romance; sin embargo, el ampay reveló gestos de cariño y besos más allá de una simple amistad.

Todo empezó el sábado 7 de febrero, cuando Flavia López y Patricio Parodi asistieron a un concierto en Punta Negra. Al evento también llegaron amigos del medio, como Mario Irivarren y Onelia Molina, lo que hizo pensar que se trataba de una salida grupal sin mayores intenciones.

Horas después, ya en la madrugada del domingo 8, las cámaras siguieron a la pareja hasta un departamento en el sur. Allí se registraron escenas que llamaron la atención del público. En los videos, Flavia aparece sentada sobre las piernas de Patricio, mientras él la abraza de la cintura. Ambos se muestran relajados y muy cercanos, sin notar la presencia de las cámaras.

El momento que más comentarios generó fue cuando se les vio besándose. Además, en otras tomas, Patricio aparece tomándole la mano a la modelo y dándole besos, gestos que, para muchos, confirman que entre ellos hay algo más que amistad. Las imágenes dejaron poco espacio para dudas y encendieron el debate en redes sociales.

El beso en "Esto es guerra" y la reacción de Magaly

La polémica creció al día siguiente. El lunes 9 de febrero, Flavia López y Patricio Parodi aparecieron juntos en "Esto es guerra". Durante un reto de actuación, ambos protagonizaron una escena que terminó con un beso frente a cámaras, sorprendiendo a los televidentes.

En el reality, el momento fue presentado como parte del juego y de la actuación. Sin embargo, horas más tarde, el programa de Magaly Medina difundió el ampay grabado fuera del set, dejando en claro que la cercanía entre ambos no se limita solo a la televisión. Para la conductora, después de ver las imágenes del departamento, resulta difícil sostener que todo se trate de una simple actuación.

"Dice que ella es profesional y que si la mandan a dar un beso como actuación ella lo hace. Eso dijo hoy día en el programa, porque los juntaron para que justamente se besaran, pero ellos dicen que es 'profesional'", señaló Magaly Medina.

En conclusión, las imágenes difundidas muestran una cercanía entre Flavia López y Patricio Parodi que contrasta con sus declaraciones previas. Sin un pronunciamiento oficial por parte de ambos, el tema queda abierto a interpretaciones, mientras el público y los programas de espectáculos siguen atentos a cualquier aclaración sobre la naturaleza de su relación.

