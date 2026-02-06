Patricio Parodi pone en aprietos a Valentino en vivo y suelta que estaría enamorado de Gino Assereto

Un momento inesperado se vivió en "Esto es Guerra", cuando Patricio Parodi dejó en shock al tiktoker Valentino Palacios durante una dinámica del programa. Lo que empezó como un simple juego terminó desatando risas, nervios y fuertes rumores sobre un posible interés amoroso por Gino Assereto.

'Pato' Parodi dice que Valentino está enamorado de Gino Assereto

En plena competencia de "Esto es Guerra", Valentino Palacios debía adivinar el nombre de un personaje solo con las pistas que le daba Patricio Parodi. El joven aceptó el reto confiado, sin imaginar que el 'guerrero' iba a soltar comentarios que lo pondrían en aprietos frente a todos.

Desde hace varios días ya circulaban rumores en redes sobre un supuesto vínculo entre Valentino y un integrante histórico del reality. Sin embargo, nadie pensó que el tema saldría a la luz en vivo y de una forma tan directa. Mientras Valentino intentaba concentrarse en el juego, Patricio Parodi lanzó una frase que dejó helados a los presentes y al público que veía el programa desde casa.

"Adivina, del que estás enamorado (¿Quién pues? habla) Sí, adivina. (¿Gino Pesaressi?, ah no, Assereto) Ay ya pues", se escuchó decir en vivo.

El comentario provocó carcajadas entre los competidores. Sin embargo, también evidenció los nervios de Valentino, quien se confundió con los nombres y no sabía cómo reaccionar ante la inesperada situación.

Valentino aclara tras el incómodo momento

Luego de lo ocurrido en "Esto es Guerra", Valentino Palacios conversó con "Más Espectáculos". El tiktoker contó cómo vivió ese momento que rápidamente se volvió viral.

"Otra vez me la hicieron, ya me confundí con el Pesaressi. El Makanaki nada que ver, me centró, fue armado, qué horror. Me confundí con el Assereto, a uno le ponen nervioso, se confunden los nombres. Jazmín Pinedo, somos socias, tienes que aceptarlo. Voy a ir a tu programa, para sentarme y hablar contigo, voy a ir, me tiene que invitar", dijo dirigiéndose a la ex de Gino.

El tiktoker aseguró que todo se dio por la presión del momento y por estar frente a tantas cámaras. Esto lo llevó a equivocarse y ponerse más nervioso de lo normal.

Los rumores no son nuevos

Este episodio no es el primero que alimenta las especulaciones. Días atrás, el propio Parodi ya había dejado entrever que Valentino estaba interesado en un 'guerrero histórico', recordando incluso comentarios que el tiktoker habría hecho en transmisiones en vivo por TikTok.

"Yo paro viendo sus en vivos y dijo que estaba enamorado. Tú te has enamorado de una persona histórica de acá. Me has contado", señaló el 'Pato' en otra oportunidad, generando risas y más comentarios en el set.

¿Hay algo con Gino Assereto?

Aunque el nombre de Gino Assereto quedó en el aire, Valentino no confirmó ningún romance. Hasta el momento, todo queda como un divertido momento televisivo que encendió las redes sociales y dio de qué hablar en la farándula.

Por ahora, el tiktoker sigue enfocado en su participación en el programa, mientras el público comenta y especula sobre lo ocurrido. Lo cierto es que el 'roche' en vivo ya se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana en "Esto es Guerra".

En conclusión, Patricio Parodi transformó una dinámica de "Esto es Guerra" en un momento viral al insinuar en vivo que Valentino Palacios estaría enamorado de Gino Assereto, generando risas, nervios y una ola de comentarios en redes sociales. Aunque el tiktoker negó cualquier romance y explicó que todo se debió a la presión del momento, la mención directa del exguerrero reavivó los rumores.