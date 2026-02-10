Flavia López y Patricio Parodi niegan romance pese a tremendo beso: "Somos amigos"

El beso entre Flavia López y Patricio Parodi en "Esto es Guerra" volvió a encender la farándula. Aunque la escena fue parte de un reto de actuación, la química entre ambos no pasó desapercibida. Tras las preguntas y rumores, los dos salieron a aclarar que no hay romance y que todo se dio por el juego del programa.

Flavia López y Patricio Parodi juran que son solo amigos

Durante una prueba inspirada en la novela "Rubí" en "Esto es Guerra", Flavia López y Patricio Parodi tuvieron que recrear una escena intensa que terminó en un beso. El momento fue comentado dentro y fuera del set. Pese a las miradas y la cercanía, ambos aseguraron que solo cumplieron con su trabajo y que no existe una relación sentimental.

Flavia López fue clara al explicar que todo se hizo por el equipo y dentro del reto. La modelo insistió en que la amistad es lo que los une y que no hay nada más detrás del beso.

"Mira, todo fue por mi equipo. Ajá, todo fue por mi equipo. (Muchos dicen que podría nacer la llamita del amor) Somos amigos, somos amigos", señaló la integrante del reality.

Patricio Parodi también tomó la palabra y contó que, lejos de ser fácil, la escena le generó nervios. Incluso reveló que antes de salir al aire pensaron cambiar el beso, pero al final siguieron con lo que pedía el reto.

"(Una actuación impecable) Gracias, eso quiere decir que lo hemos hecho bien. (¿Ha sido difícil hacer esta escena para ti?) Sí, porque la verdad que la gente no crea, me pongo nervioso. Más, cuando lo hemos estado ensayando en el corte y no ibámos a hacer el beso, pero me dijo: 'Ah, normal, beso, beso'. Entonces como que fresh", comentó el chico reality al recordar el momento.

Resaltó que el beso fue parte de su trabajo. Sobre las especulaciones de un posible romance, Patricio fue directo y marcó distancia, dejando en claro que no se parece a otras historias que empezaron actuando y terminaron en amor.

"(¿Aceptarías más retos de actuación con ella?) Es mi trabajo, con ella, con quien me ponga, igual... (Acuérdate que Angie y su prometido empezaron así) Sí, pero no, estamos alejados. Creo que entre ellos ya había ahí algo más. Acá nosotros el tema es que somos muy amigos", afirmó.

Flavia reforzó esa versión cuando le preguntaron si podría pasar algo más entre ellos en el futuro. La respuesta fue firme y sin rodeos.

"(Si de repente por ahí él tira maicito, ¿tú ahí picarías o no?) No, no, no, somos amigos. (Pero la tienes clara, ¿no?) Claro, él también. Varios veces nos han preguntado, siempre nos preguntan y somos amigos", reiteró, descartando cualquier coqueteo o interés amoroso.

Por último, Patricio señaló que no descarta nada, pero precisó que participar en un reto de actuación no significa que vaya a existir una relación más allá. Remarcó que la amistad es lo más importante para él y que siempre será lo que prevalezca.

"(¿Tú descartas entonces?) No, nunca descartas nada en realidad, pero tampoco es como que por hacer un reto de actuación es como que va a haber una vinculación como tal. La amistad siempre va a prevalecer. (Se especuló de unas salidas que tenían) Hace más de un año y hasta el día de hoy siguen y van a seguir porque somos amigos, compartimos un grupo de amigos", dijo Patricio Parodi.

Imágenes fuera del set vuelven a generar dudas

Cuando parecía que todo estaba aclarado, "Magaly TV La Firme" mostró imágenes de Flavia López y Patricio Parodi besándose en Punta Negra, lejos de las cámaras del reality y fuera de cualquier actuación. El ampay volvió a ponerlos en el centro de la polémica y dejó al público preguntándose si realmente solo son amigos.

Las imágenes difundidas por el programa de espectáculos contradicen lo dicho por ambos y han generado una ola de comentarios en redes. Muchos seguidores creen que hay algo más que no quieren hacer público, mientras otros defienden que se trata de una amistad cercana.

En conclusión, por ahora, Flavia López y Patricio Parodi mantienen su versión: no hay romance y todo fue parte del show. Sin embargo, las imágenes fuera del set han sembrado dudas y mantienen viva la conversación. En la farándula, cuando hay besos y complicidad, las explicaciones nunca parecen suficientes y el público siempre espera el próximo capítulo.