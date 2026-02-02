María Pía cuestiona a Samahara Lobatón por no denunciar a Bryan Torres: "Tu posición me preocupa"

María Pía Copello sorprendió a su seguidores al lanzar su nuevo programa en su canal de YouTube con la invitada Samahara Lobatón. Es así como conversaron sobre la complicada situación que tiene con Bryan Torres.

Samahara Lobatón es cuestionada por María Pia

Durante la conversación en el podcast 'Si más que decir', Samahara Lobatón estuvo muy reacia a responder por qué no ha denunciado a Bryan Torres tras la agresión. Ante esto, la artista María Pía Copello señaló que están preocupados por la complicada situación que viene pasando.

"A lo que voy es que tú me dices 'mi mamá tiene su posición y yo la respeto', debo entender que no es la misma que la tuya, pero la posición de tu mamá es de la mayoría. Tú has recibido una agresión y obviamente estamos preocupados por esta situación, pero es algo que no te correspondería a ti porque aquí el tema central es la agresión y que algo se tiene que hacer con el agresor porque entramos en este círculo vicioso y a normalizar esto, que no es normal Samahara", expresó.

Samahara sigue reacia a no denunciarlo

Según señaló la hija de Melissa Klug, tiene sus razones para no denunciarlo y ya la denuncia está puesta, aunque no fue por su parte. Aunque esto no convenció a Copello.

"No puedo comentar nada sobre este tema Pía, no puedo decir nada de este proceso. Ya hay una carpeta abierta", respondió Samahara, pero Pía le menciona: "Es que noto más allá de tu comentario es una Samahara súper cerrada con una decisión ya tomada ¿No lo vas a denunciar?". Entonces, la influencer responde: "La denuncia ya está hecha, yo no he hecho la denuncia, no lo ha hecho mi abogado (¿pero tú de manera personal?) ya es una carpeta abierta, es un proceso" .

"El consejo de una mamá es el mismo el que Melissa le haya dado a su hija, además de lo que ha hecho (denunciar) porque sino entramos en una relación tan tóxica que empezamos a perdonar este tipo de acciones, empiezas a normalizar. Es un respeto a ti misma, tu posición me preocupa como mamá", añadió.

De esta manera, María Pía Copello ha dejado en claro que no está de acuerdo con las acciones de Samahara Lobatón, y como madre afirma que lo más conveniente es que ponga una denuncia contra su agresor, así sea el padre de sus dos últimos hijos.