Pamela López responde con todo a Marisol tras haberla mandado a trabajar: "Me es irrelevante"

Pamela López viene exigiendo que sus hijos tengan una mayor cantidad de pensión de acuerdo a sus necesidades a Christian Cueva. Ante esto, Marisol le aconsejó a la influencer que trabaje, pero así respondió la popular 'KittyPam'.

Pamela López minimiza a la 'Faraona'

En una entrevista con 'El Trome', Pamela López decidió responder a las recientes declaraciones de Marisol, dónde le aconseja que se ponga a trabajar y no a mendigar dinero de Christian Cueva.

"No tengo idea sobre lo que hace o dice la señora, y contestarle sería irme cuesta abajo por un ascensor después de todo lo que ya se expuso y tuve que opinar (las conversaciones y encuentros de Marisol y Cueva). Ella misma se encargó y me facilitó la chamba, ja, ja, ja", expresó la influencer de forma burlona.

En otro momento, señala que sí trabaja dentro de su casa y fuera también. Además revela que cuida a sus hijos de los aparatos electrónicos y que nadie debería meterse con sus niños.

"Soy una persona trabajadora, no solo fuera de mi casa sino también dentro de ella. Pues no dejo que mis hijos se enfermen con un celular las 24 horas del día porque es algo común en muchos hogares cuando no se les brinda la dedicación que merecen. Pero que nadie se atreva a tocar o mencionar a mis hijos porque por ellos me vuelvo una leona", dijo.

Luego, la influencer señala que no lleva ni bien ni mal con Marisol, después de su encuentro en 'La Chola Chabuca' y la minimiza: "Me es irrelevante su vida, mientras no se meta conmigo y con los míos".

¿Qué le dijo Marisol?

La cantante de cumbia decidió aconsejar a Pamela López, luego de que escuchará como arremete contra Christian Cueva donde pide un aumento de su pensión de alimentos para sus tres niños.

"No estoy de acuerdo con que se esté tocando a cada rato el tema del padre de sus hijos y facture por eso. Hoy en día en cualquier cosa se puede trabajar, no esperar las cosas fáciles. Que se ponga a trabajar, que le enseñe a sus hijos. Si no quiere (pasar pensión de alimentos) ¿Por qué le mendigas algo que no quiere dar? Es su derecho, sí, pero si tienes manos, pies, estás sana, trabaja", sentenció

De esta manera, Marisol manda a Pamela López a trabajar sin caer en los escándalos, pero la influencer la minimiza y señala que no le interesa el comentario de la 'Faraona'.