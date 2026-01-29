¡Se le chispoteó! Laura Huarcayo llama 'Pamela Franco' a Pamela López frente a su hija en 'MQM'

La modelo Laura Huarcayo volvió a la conducción en el programa 'Mande Quien Mande' y durante un concurso de baile de padres e hijos, Pamela López viene concursando con su hija. Es así como Huarcayo cometió al confundir a la influencer 'KittyPam' con la cantante Pamela Franco.

Confundió a Pamela López con Pamela Franco

Todo sucedió en el programa 'Mande Quien Mande' cuando estaban concursando varios artistas con sus hijos. Luego, Laura Huarcayo está al lado de Pedro Loli y su hijo después de su baile, quien se animó a leer los puntaje de todos.

Lo que llamó la atención fue que en vez de llamar Pamela López y su hija Briana, menciona a Pamela Franco. La conductora de televisión no se dio cuenta del error que cometió y continuó con el programa. Después, se puede observar como la hija mayor de Christian Cueva muestra un poco de incomodidad al ser captada por la cámara, pero ríen a la continuación del segmento.

"Hasta el momento, en primer lugar va, Pamela Franco y Briana con 18 puntos...", expresó la modelo en una confusión por los nombres.

El regreso de Laura Huarcayo

Este 21 de enero, el programa 'Mande quien mande' regresó con fuerza este 2026 para una nueva temporada con nuevos conductores. Es así como después de varios años, Laura Huarcayo regresó con fuerza a la televisión y se reencontró con la 'Carlota' en una emotiva presentación.

La modelo reveló sentirse muy emocionada por su regreso y agradeció la oportunidad de volver nuevamente. Además, señaló que durante estos años dejó las pantallas por pasar tiempo con su familia, pero ahora vuelve para alegrar al público.

"Agradezco esta oportunidad que la vida me da, yo al igual que muchas madres dejamos lo más bonito (el trabajo). Esto es algo que Dios me da. Creo que muchas personas, a veces, dejamos un poco de lado el trabajo y lo que nos gusta por la familia. Hoy aprovecho esta oportunidad, que también es para ellos y para llevar felicidad al público", dijo la conductora con mucha emoción tras su primer programa.

De esta manera, Laura Huarcayo volvió por todo lo alto a la conducción del 'Mande Quien Mande' junto a sus compañeros, pero lo que llamó la atención su más reciente programa es que por error en vez de decir Pamela López mencionó a Pamela Franco durante un concurso donde también participa la hija de Christian Cueva.