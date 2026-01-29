Karen Dejo protagoniza tenso cruce con Onelia Molina en EEG tras elección de Pancho Rodríguez: ¿Qué pasó?

Un momento de tensión se vivió en Esto es Guerra luego de que Pancho Rodríguez eligiera a Onelia Molina como la primera integrante de los Combatientes. La decisión desató la molestia de Karen Dejo, quien expresó su indignación en vivo y protagonizó un cruce de palabras con el capitán y la modelo arequipeña.

Karen Dejo cuestiona a Pancho y expresa su molestia en pleno programa

Karen Dejo no ocultó su enojo al ver a Onelia Molina celebrar su ingreso al equipo rojiverde. La competidora recordó episodios pasados y aseguró sentirse nuevamente desplazada por el capitán del equipo. Visiblemente alterada, la bailarina reclamó el poco reconocimiento a su trayectoria dentro del reality.

"El capitán que el año pasado me hizo lo mismo, que me pidió disculpas y que no me molestara con él. Segundo año consecutivo que no escoger como tu primera opción. Todo el fandom ahora está molestísimo. Te di el punto de la final y mi corazón es combatiente, pero parece que tú no lo sabes valorar", expresó Karen Dejo en vivo.

El reclamo no quedó solo en palabras. La molestia de Dejo se hizo evidente al cuestionar la decisión de Pancho Rodríguez frente a cámaras, dejando en claro que consideraba injusto no haber sido elegida primero, pese a su historial y entrega en competencias decisivas.

Onelia Molina no se quedó callada ante los cuestionamientos. La actual pareja de Mario Irivarren defendió su elección y afirmó que también ha demostrado con hechos su compromiso con los Combatientes.

"Disculpa, yo también me maté por el equipo. Los tiempos cambian, Karen. El fandom también me quiere y demuestro con acciones que merezco estar acá. Si estás enojada, anda a tu casa y muerde tu almohada", agregó, generando aún más tensión en el set.

Facundo González salió en su defensa y destacó el compromiso de Karen, asegurando que se trata de una de las competidoras más importantes del programa, junto a Melissa Loza. Además, recordó que Dejo compitió incluso lesionada en instancias clave.

La discusión escaló cuando se mencionaron sacrificios físicos durante finales pasadas. Onelia recordó que compitió en malas condiciones de salud, mientras Karen insistió en su identidad con el equipo.

"Facundo, te recuerdo que la última final la hice con fiebre", señaló Onelia."Yo sí tengo bien tatuado el nombre de Combate", replicó Karen."Yo también y por eso fui a la final con fiebre", insistió Molina, quien agregó: "Con fiebre a punto de desmayarme, con oxígeno, con 39 de fiebre y con descanso médico. Mi corazón también es combatiente".

Onelia Molina aclara la situación tras el enfrentamiento

Luego del tenso momento en vivo, Onelia Molina habló con la web de América Entretenimiento y se refirió a lo ocurrido con Karen Dejo. La modelo aseguró que comprende la molestia de su compañera debido a su trayectoria, pero cuestionó la forma en que expresó su reclamo.

"Yo entiendo su trayectoria, pero no me parece su forma. Minimizar lo que he venido haciendo yo también. Yo he hecho mis puntos, quiero a los combatientes... no estamos en contra", explicó. Además, reconoció sentirse atacada por los comentarios de Dejo. "Es una excelente competidora, pero no me gustó la manera en que lo dijo. Karen es muy tosca en decir las cosas, de repente no las dijo de la mejor manera", añadió.

El enfrentamiento evidenció las tensiones internas en Esto es Guerra tras decisiones clave. Mientras Karen Dejo exige reconocimiento a su trayectoria, Onelia Molina defiende su lugar con resultados, reavivando la competencia entre los Combatientes.