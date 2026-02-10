Christian Cueva recibió cánticos por hinchas del Cienciano y su reacción no pasó desapercibida: "El venado"

Christian Cueva volvió a quedar bajo los reflectores, el último fin de semana por un tenso episodio en el duelo entre Cienciano y Juan Pablo II, club al que pertenece actualmente. El mediocampista enfrentó a su exequipo en un partido jugado en Cusco que combinó fútbol, provocaciones desde las tribunas y una goleada.

Cueva y el duro recibimiento de la hinchada cusqueña

Desde antes del pitazo inicial, los hinchas de Cienciano expresaron su rechazo hacia Christian Cueva. Las tribunas entonaron el tema "El venado", acompañado de pifias constantes cada vez que el volante tocaba el balón. Sin embargo, el momento más comentado ocurrió cuando apareció un cartel con una ilustración que comparaba al jugador con Judas Iscariote.

En la imagen se observaba a Cueva vistiendo la camiseta de Juan Pablo II, sosteniendo una bolsa de dinero y besando a Jesucristo, quien lucía los colores de Cienciano. El mensaje era explícito: "Cueva, Judas traicionero", una frase que reflejó el sentir de un sector de la hinchada que considera que el futbolista abandonó el proyecto en un momento clave.

Durante el desarrollo del encuentro, el mediocampista intentó bajar la tensión y mantenerse al margen de las provocaciones, aunque la reacción del público no disminuyó. Para muchos seguidores, su salida del club se dio en una etapa determinante del proceso deportivo, lo que alimentó la sensación de traición.

Goleada contundente y arranque firme de Cienciano

Más allá del episodio extradeportivo, Cienciano fue absoluto protagonista en el terreno de juego. El cuadro cusqueño firmó una actuación arrolladora y se impuso por un categórico 6-0 ante Juan Pablo II. Carlos Garcés lideró el ataque con tres goles y se consolidó como la gran figura del compromiso.

La goleada se completó con las anotaciones de Neri Bandiera, Matías Succar y Alejandro Hohberg, quienes aprovecharon las licencias defensivas del rival. El equipo local dominó de principio a fin y no dio opciones a un Juan Pablo II que nunca logró reaccionar.

Con este resultado, Cienciano sumó sus primeros tres puntos en el torneo y escaló posiciones en la tabla de la Liga 1. En la próxima jornada, el conjunto cusqueño visitará a Universitario en un duelo clave, mientras que Juan Pablo II recibirá a Sporting Cristal con la urgencia de sumar para salir de la parte baja del campeonato.

El retorno de Christian Cueva al Cusco estuvo rodeado de polémica, presión desde las tribunas y una derrota que profundizó el mal momento de su equipo. Mientras Cienciano celebró una goleada revitalizadora y un arranque alentador en la Liga 1, el volante confirmó que su salida del club sigue siendo un tema sensible para la hinchada.