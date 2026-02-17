Yahaira Plasencia responde con todo a las críticas de Magaly: "Preocúpate en el fracaso de tu rating"

La salsera Yahaira Plasencia es una de las artistas más queridas a nivel nacional y su música ha logrado sonar en otros países. Actualmente, se encuentra de gira en Estados Unidos, pero Magaly la criticó por baja presencia de público, pero ella le responde con todo.

Yahaira responde con todo a la 'urraca'

Luego de que Magaly Medina criticara las recientes presentaciones que tiene Yahaira Plasencia en Estados Unidos y la supuesta baja audiencia que tendría, la salsera no se quedó callada. A través de sus redes, expresó su agradecimiento al público por apoyarla y disfrutar de su show, pero también le mandó tremenda respuesta a la periodista.

En su historia de Instagram, la 'Patrona' comparte un video de su presentación con un mensaje directo para la 'urraca'. Como se recuerda, últimamente la conductora de TV está siendo criticada por su bajo rating que tiene desde estrenó su nueva temporada y la salsera le manda indirecta.

"Yo feliz con mi trabajo, tú preocúpate en el fracaso de tu rating", expresó en su publicación con un video de su presentación donde fue criticada.

Captura de pantalla de Instarándula

No solo Yahaira Plasencia ha resaltado el bajo rating de la 'urraca'. Como lo menciona el portal de Instarándula, Tilsa Lozano, Andrea Llosa y Janet Barboza también la han estado criticando por la baja audiencia que tendría Magaly en su nueva temporada.

¿Qué dijo Magaly?

En su último programa, Magaly criticó tras ver unas imágenes del reciente concierto de Yahaira Plasencia en Estados Unidos donde está haciendo su gira. La conductora de televisión aconsejó a los promotores de la salsera que la contraten en lugares más pequeños para que no se note la ausencia de público.

"Se presentó allá y, miren, había poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. Hay muchos peruanos en Virginia, en Washington, muchísimos peruanos. Pero miren, el local vacío, demasiado grande. La próxima, los empresarios que la contraten, háganle un favor, contrátenle un lugarcito pequeñito, ¿no? Esas discos chiquitas, acogedoras, para que no se note", expresó.

De esta manera, Yahaira Plasencia no se queda callada ante las críticas de Magaly, deja en claro que está feliz con su trabajo en Estados Unidos y que la 'urraca' no debería preocuparse por ella, sino en su programa de TV que tendría un bajo rating desde que inició su nueva temporada 2026.