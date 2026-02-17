Samahara Lobatón se haría retoquito antes de viajar a Estados Unidos: "Quiero estar regia para Youna"

Hace unos días, Youna inició una rifa por las redes sociales donde contó con el apoyo de Samahara Lobatón y Melissa Klug para que pueda tener más apoyo. Ahora, la hija de la empresaria reveló que se sometería a nuevos retoquitos para sorprender al padre de su hija mayor.

Samahara se hará retoquito para Youna

En las redes sociales de un centro de estética compartió un video donde aparece Melissa Klug junto a su hija Samahara Lobatón. Es así como revelaron que la influencer iniciará con un proceso de retoquitos para renovarse, pero lo que llamó la atención es que afirmaba que lo hace para sorprender a Youna cuando viaje a Estados Unidos.

"Mami, he venido hacerme unos retoquitos", inicia Samahara y su madre le pregunta: "¿Por qué si estas joven?". Entonces, Lobatón responde: "Porque pronto voy a viajar a Estados Unidos y quiero estar regia (¿Para ver a quién?) para Youna (...) Porque quiero estar regia y renovada para él". Finalmente, la empresaria termina diciendo: "Para mi yerno favorito y vas a estar en las mejores manos".

Esto sería parte de una publicidad que la influencer estaría realizando a cambio de unos retoquitos y todo sería parte de un show que lleva realizando hace unos días con el padre de su hija mayor, Youna.

¡Se pelearon neuvamente!

Youna y Samahara Lobatón volvieron a dar un giro inesperado en su relación. Lo que muchos seguidores llamaban su "novela" en TikTok terminó en tensión luego de que ambos protagonizaran un nuevo cruce en vivo que dejó a todos sorprendidos.

Durante la transmisión, Youna también contó qué fue exactamente lo que leyó en el chat que lo dejó sorprendido mientras anunciaba a los ganadores de la rifa solidaria. Él dejó ver su molestia frente a la situación pública.

"Ella me dijo que yo era un egoísta con mi hija y que yo era un narcisista con mi hija y que yo no voy a cambiar... No vas a tumbar todo lo que estás haciendo supuestamente con corazón y cariño en un live. No le bastó comentarlo acá porque la gente vio que cuando yo estaba hablando... me paré un rato, leí y dije: 'No puedo creerlo'", afirmó.

De esta manera, Samahara Lobatón y Youna habrían tenido una nueva pelea tras el show que habían armado en las transmisiones en vivo. Aunque ahora, la influencer compartió un video donde afirmaría que se haría retoquitos para verlo a él, pero todo sería parte de la publicidad.