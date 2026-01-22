Hija de Pamela López debuta en TV con confesión sobre Paul Michael: "He creado TikToks de sus canciones"

El estreno del programa 'Mande Quien Mande' (MQM) trajo más de una sorpresa. Pamela López apareció por primera vez en televisión nacional junto a su pequeña Briana, hija de Christian Cueva. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión que hizo la pequeña tras su participación.

Pamela López debuta en TV junto a su hija

El mundo del espectáculo nacional se vio sorprendido con el debut televisivo de Briana, la hija de Pamela López. Ambas fueron presentadas como la primera dupla en el nuevo reality de baile del programa 'Mande Quien Mande'.

Desde que aparecieron en el set, la complicidad entre madre e hija fue evidente. Pamela López, quien ha estado en el ojo de la tormenta mediática en los últimos meses por temas personales, se mostró radiante y orgullosa de presentar oficialmente a su "pequeña" en televisión nacional.

Ambas lucieron atuendos metálicos a juego, listos para la competencia de baile que ha cautivado a la audiencia. Pamela López confesó que, aunque al principio tuvo dudas, Briana aceptó el reto de inmediato.

"Le dije: 'Briana, escúchame, hay un reality de baile, ¿te gustaría?'. Y ella me respondió: '¡Ya, de una, de frente!'", relató Pamela López con una sonrisa, destacando la determinación de su hija.

Sin embargo, el momento más revelador llegó cuando se le consultó sobre su soltura frente a las cámaras, algo que ya se venía notando en sus videos de TikTok. Fue en ese instante cuando la hija de Pamela López lanzó una inesperada confesión sobre su vínculo con Paul Michael.

La confesión de Briana que la vincula con Paul Michael

Lejos de mostrarse nerviosa ante las cámaras, la hija de Pamela López demostró su destreza para el baile en su debut televisivo. Pero lo que realmente sacudió el mundo del espectáculo fue la revelación que hizo sobre su cercanía con Paul Michael.

"He creado el baile de TikTok de 'Cantinero', 'Completamente Enamorados' y de las canciones que tiene Paul Michael", sorprendió Briana al confesar que ella es la mente maestra detrás del contenido digital del cantante.

Con esta declaración, se confirmó la estrecha relación que existe entre el círculo cercano de Pamela López y Paul Michael. Según lo expresado en el programa, la pequeña Briana confesó que ella es la mente maestra detrás de las coreografías de los videos de TikTok para las canciones de la pareja de su madre.

De esta forma con este debut, Briana no solo demostró su talento para el baile, sino que confesó que es una pieza clave en la estrategia digital de Paul Michael. Por su parte, Pamela López reafirmó que ambas son "mujeres empoderadas" que están listas para darlo todo en esta nueva etapa televisiva.