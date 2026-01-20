Pamela López cuadra a colegio que alertó traslado de sus hijos en taxi: "Espero no volver a recibir un correo así"

La seguridad de sus hijos es un tema no negociable para Pamela López. Tras difundirse una alerta que sugería que sus hijos llegaban al colegio en taxi, la aún esposa de Christian Cueva rompió su silencio para desmentir cualquier situación de peligro.

Una alerta escolar que indignó a Pamela López

Pamela López no toleró que se pusiera en duda su rol materno y decidió encarar a la institución educativa de sus hijos. Asimismo, con evidente indignación, la trujillana salió al frente para responder a las acusaciones de la abogada de Christian Cueva y aclarar la situación del transporte de sus pequeños.

A través de una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Pamela López desmintió a las acusaciones de Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva. "Esa mujer no sabe ni dónde está parada. Antes de hablar de mí y de mis hijos, lávate la boca", expresó la trujillana.

Según explicó Pamela López, es cierto que recibió un correo, sin embargo, señaló que la abogada mostró documentos incompletos, debido a que no incluyó la respuesta a dicho mensaje. La trujillana precisó que, si bien sus tres hijos cuentan con movilidad escolar, existen situaciones excepcionales en las que debe recurrir a un conductor privado.

"Ellos tienen una movilidad, me levanto a las 5 de la mañana y mis tres hijos ingresan en horarios distintos. Ha habido veces que los ha dejado la movilidad, a quien no le pasa, y es entonces cuando llamo a nuestro chofer de confianza, quien los traslada en determinadas situaciones", señaló Pamela López.

Para despejar cualquier duda, el programa presentó el testimonio de Jamie, quien indicó que trabaja con la familia aproximadamente desde hace cuatro años. El conductor enfatizó que él es el único responsable del traslado de los menores cuando Pamela López no puede hacerlo personalmente.

Pamela López responde a profesora de sus hijos

La polémica surgió cuando el centro educativo de los menores envió un correo expresando su preocupación por el modo de transporte de los hijos de Pamela López. Ante la posibilidad de que los pequeños estuvieran expuestos a peligros por el uso de taxis, la respuesta de la trujillana no se hizo esperar.

Con la firmeza que la caracteriza, Pamela López remitió al programa el correo dirigido a la profesora de sus hijos para su lectura pública. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la advertencia final que lanzó a la institución, exigiendo que no se cuestione su criterio materno.

"Atiendo a su preocupación y me sorprende lo que me dice, pero permítame informarle que la compañía que los moviliza son de mi entera confianza. Respeto que ustedes velen por la seguridad de mi hijo, como lo hago yo como su madre. Espero no volver a recibir un correo donde se afirme que mis hijos pueden estar expuestos a un peligro, cuando fui yo quien autorizó el traslado", respondió Pamela López.

En resumen, con este descargo, Pamela López buscó dejar claro que, a pesar de la crisis familiar que atraviesa, el cuidado de sus hijos sigue bajo su estricta supervisión. La trujillana aseguró que continuará utilizando a su personal de confianza para garantizar que los pequeños lleguen seguros a sus actividades, sin permitir que terceros cuestionen sus decisiones.