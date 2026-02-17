Andrea Llosa compara a Magaly con 'Gollum' tras pelea por bajo rating: "No eres dueña del canal"

Desde que Magaly ha iniciado su nueva temporada en la TV ha reclamado sobre el bajo rating que le deja el programa anterior a ella, pero también arremetió contra Andrea Llosa, quien la precedía el año pasado. Cansada de los ataques, Llosa no dudó en responderle con todo.

Andrea Llosa arremete contra la 'urraca'

A través de sus redes sociales, Andrea Llosa ha decidido compartir un video donde responde a Magaly Medina con todo por el supuesto bajo rating que le dejaba en el 2025 cuando le precedía a su programa.

"Cuatro puntos dices que te dejaba ¿no? el rating lo tienen todos, es lo mismo y no se puede maquillar. Les voy a mostrar de todo el mes de noviembre del año pasado porque diciembre yo estaba más afuera que adentro y se repetía los programas. Les voy a mostrar el colchón que dejaba a esa persona", expresó

Cansada de todo lo que decía la 'urraca', Andrea saca pruebas del rating que dejaba a la periodista en el mes de noviembre de 2025, donde señala que le dejaba entre 5 a 6 puntos, y en ocasiones, Magaly mantenía el mismo número, subía, pero mayormente lo terminaba bajando.

"Hay gente que desinforma (...) aquí se trata de trabajar en equipo. Ella no es ambiciosa, es una suerte de 'Gollum', ella es como un 'Gollum', todo para ella. Ella cree que todos tienen que trabajar para ella y así no es. No eres la dueña del canal, qué pena", dijo finalmente.

¿Qué dijo Magaly?

En el último programa de Magaly Medina, la conductora de televisión reclamaba a su canal por las decisiones que tomaron de dejarle un bajo colchón al momento de iniciar 'Magaly TV: La Firme'. Es así como también recordó cuando Andrea Llosa trabajaba en el mismo canal y también le dejaba un bajo número de rating.

"Por lo menos la otra hacía más. Y yo me quejaba porque me dejaba cuatro. Me quejaba porque, claro, yo soy ambiciosa, yo necesito siempre más", expresó la 'urraca' sumamente molesta e incómoda por los recientes bajos número a raíz del estreno de su nueva temporada.

De esta manera, Magaly Medina reclama por el bajo rating que dejan los programas predecesores antes del suyo recordando a Andrea Llosa, pero ella le respondió mostrando datos donde aparentemente siempre le dejaba un buen número, pero que la 'urraca' terminaba disminuyendo o manteniendo a finales de 2025.