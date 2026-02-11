Suheyn Cipriani grita su amor por Macarius en TV y asegura que van enserio: "Estoy enamorada y él lo sabe"

La relación entre Suheyn Cipriani y el streamer, conocido como Macarius, volvió al centro de la farándula local. La noche del 10 de febrero, Magaly TV, La Firme emitió un informe sobre el romance que ambos mantienen y que ha generado opiniones divididas en redes.

Suheyn grita su amor por Macarius

Durante la emisión del programa, Suheyn Cipriani relató con naturalidad cómo empezó el romance. Con su característico tono desenfadado, contó:

"Bueno, Maga, te cuento que yo estaba solterita punto com, disfrutando el verano, y apareció alguien y me robó el bobo. Y no, no es malandro, es dotero".

La modelo explicó que ella dio el primer paso para conocer al joven creador de contenido. "Sí, yo le pedí a su mánager que nos presente", señaló, dejando claro que no esperó a que él tomara la iniciativa. Según detalló, desde el inicio le llamó la atención su personalidad. "Yo vi que era un chico serio, se le veía tranquilo", añadió.

Por su parte, Macarius, cuyo nombre real es Diego Aguilar, también se pronunció ante las cámaras y confirmó que el interés fue mutuo. Cuando le preguntaron qué lo conquistó de la modelo, respondió sin rodeos:

"Sí, es linda, es guapa, pero me enamoré. Nada más". La declaración más contundente llegó de parte de Suheyn, quien no dudó en definir su situación sentimental. "Sí, estoy enamorada de él. Él lo sabe", afirmó, disipando cualquier especulación sobre una relación pasajera.

Sin embargo, no todo fue sencillo. El propio Macarius reveló que atravesaron un momento de tensión al inicio.

"Si me preguntan a mí, yo no estoy soltero. O sea, estoy saliendo con alguien, estoy conociendo a alguien, pero no estoy soltero... Veo el pódcast y dice: 'Estoy soltera, no salgo con nadie'. Me enojé mucho... y le dije: '¿Sabes qué, Su? Seamos buenos amigos'", recordó. Ese episodio provocó un breve distanciamiento, aunque finalmente lograron superar el malentendido.

Magaly respalda la relación

Tras emitir el informe, Magaly Medina tomó la palabra y ofreció su lectura del romance. La conductora subrayó que, según la información que maneja, la iniciativa partió de la modelo.

"La historia de amor no empezó porque él quisiera conquistarla a ella. No... ella fue la que le tiró lente a él y ella fue la que pidió que lo presentaran", precisó.

Medina también abordó las críticas que circulan en redes sociales, donde algunos usuarios califican a la pareja como "dispareja". Lejos de cuestionarlos, la periodista relativizó ese punto.

"Son una pareja dispareja, sí. Pero ¿cuántas parejas disparejas conocemos? Un montón", comentó.

Finalmente, la conductora dejó abierta la posibilidad de que el romance se consolide con el tiempo, pese a los comentarios externos.

"A veces las personas podemos juzgar y decir: 'Ay, esto no va a durar', pero quién sabe si de repente ella encontró en él al amor de su vida. Quién sabe", concluyó.

Entre confesiones públicas, diferencias superadas y respaldo mediático, Suheyn Cipriani y Macarius han decidido vivir su romance sin ocultarse. Aunque su relación genera debate en redes sociales, ambos coinciden en que están enamorados y solo el tiempo dirá si esta historia logra consolidarse.