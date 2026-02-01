Suheyn Cipriani rechazó buenos deseos de César Vega a su relación con Macarius."Dejamos de recibir felicitaciones"

Suheyn Cipriani volvió al centro de la atención mediática tras confirmar su relación con el streamer Macarius. El anuncio no solo generó reacciones, sino que también reavivó el interés por la postura de su expareja, el salsero César Vega, quien le envió buenos deseos, aunque fue la respuesta de la exreina de belleza la que sorprendió al marcar distancia de forma directa.

Suheyn Cipriani rechaza los buenos deseos de César Vega

La relación entre Suheyn Cipriani y Macarius llamó la atención de la prensa de espectáculos. En medio de este contexto, un reportero del programa Amor y Fuego abordó a César Vega para conocer su opinión sobre el nuevo romance de su expareja. El salsero, decidió mantenerse alejado de la televisión tras los escándalos del pasado.

"Yo no estaba muy enterado de esto porque, de hecho, desde que yo salía en televisión por los escándalos y todo, como que apagué la tele, no me entero, pero si ella es feliz, yo soy feliz y que le vaya bien siempre", declaró el cantante, intentando mostrarse conciliador ante la situación.

Sin embargo, la reacción de Suheyn Cipriani no fue la esperada. Al enterarse de las declaraciones de César Vega, la modelo optó por no aceptar públicamente sus felicitaciones. A través de un comentario en TikTok, respondió de manera breve y contundente a la noticia difundida sobre el tema.

"Justo ayer dejamos de recibir felicitaciones, gracias", escribió la ex Miss, dejando en claro que prefiere mantener distancia y cerrar ese capítulo de su vida.

Macarius sorprende a modelo

En el podcast 'La Manada', el streamer Macarius llegó para sorprender a la exreina de belleza y hablar sobre la relación de más que salientes que llevan hace unos meses. Es así como el joven apareció en el set con un gran ramo de rosas y mariachis para la joven modelo.

Además, el arequipeño decidió dedicarle algunas palabras de cariño hacia Suheyn Cipriani donde menciona que viajó hasta Lima para pedirle de forma romántica y en vivo, que si desea ser su novia.

"Me he dado cuenta de que eres una chica maravillosa, eres una chica muy especial para mí. Hemos pasado por muchas cosas en tan poco tiempo. Has entrado como un balazo en mi corazón, aunque la gente piense otra cosa. He venido a Lima por ti para estar contigo. Eres una chica súper especial, me encantan tus ojitos, tu forma de ser, la forma de cómo me tratas y cuidas de mí. Te quería preguntar algo, sí te gustaría ser mi novia", expresó.

Es así como la exreina de belleza decide aceptar el pedido del joven streamer para ser su pareja de manera oficial. Además, señaló algunas cosas que admira de su actual pareja Macarius.

"Me pongo nerviosa, ay amor. Sí, obviamente sí, pero quiero decirte algo igual. Eres maravilloso, te admiro mucho, eres un chico increíble y eres la mejor persona que podría estar a mi lado", menciona la joven.

Con este gesto, Suheyn Cipriani y Macarius oficializaron su relación y dejaron atrás los rumores. Mientras la modelo rechazó públicamente los buenos deseos de César Vega, optó por centrarse en la nueva etapa que vive junto al streamer, un vínculo que sigue generando expectativa entre sus seguidores.