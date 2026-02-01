RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡RESPONDE CON TODO!

Suheyn Cipriani rechazó buenos deseos de César Vega a su relación con Macarius."Dejamos de recibir felicitaciones"

Suheyn Cipriani no tomó bien los buenos deseos de su expareja César Vega y respondió con un mensaje tajante sobre su relación con Macarius.

Suheyn Cipriani rechazó buenos deseos de César Vega por su relación con Macarius.
Suheyn Cipriani rechazó buenos deseos de César Vega por su relación con Macarius. (Composición: La Karibeña)
01/02/2026

Suheyn Cipriani volvió al centro de la atención mediática tras confirmar su relación con el streamer Macarius. El anuncio no solo generó reacciones, sino que también reavivó el interés por la postura de su expareja, el salsero César Vega, quien le envió buenos deseos, aunque fue la respuesta de la exreina de belleza la que sorprendió al marcar distancia de forma directa.

Suheyn Cipriani rechaza los buenos deseos de César Vega

La relación entre Suheyn Cipriani y Macarius llamó la atención de la prensa de espectáculos.  En medio de este contexto, un reportero del programa Amor y Fuego abordó a César Vega para conocer su opinión sobre el nuevo romance de su expareja. El salsero, decidió mantenerse alejado de la televisión tras los escándalos del pasado.

"Yo no estaba muy enterado de esto porque, de hecho, desde que yo salía en televisión por los escándalos y todo, como que apagué la tele, no me entero, pero si ella es feliz, yo soy feliz y que le vaya bien siempre", declaró el cantante, intentando mostrarse conciliador ante la situación.

Sin embargo, la reacción de Suheyn Cipriani no fue la esperada. Al enterarse de las declaraciones de César Vega, la modelo optó por no aceptar públicamente sus felicitaciones. A través de un comentario en TikTok, respondió de manera breve y contundente a la noticia difundida sobre el tema.

 "Justo ayer dejamos de recibir felicitaciones, gracias", escribió la ex Miss, dejando en claro que prefiere mantener distancia y cerrar ese capítulo de su vida.

César Vega sobre la relación de Suheyn Cipriani con el streamer Macarius: "Que le vaya súper bien"
Lee también

César Vega sobre la relación de Suheyn Cipriani con el streamer Macarius: "Que le vaya súper bien"

@josepastord #greenscreen Esto dijo SUHEYN!!!🚨💥Ig:josepastord💥 #suheyncipriani #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Macarius sorprende a modelo

En el podcast 'La Manada', el streamer Macarius llegó para sorprender a la exreina de belleza y hablar sobre la relación de más que salientes que llevan hace unos meses. Es así como el joven apareció en el set con un gran ramo de rosas y mariachis para la joven modelo. 

Además, el arequipeño decidió dedicarle algunas palabras de cariño hacia Suheyn Cipriani donde menciona que viajó hasta Lima para pedirle de forma romántica y en vivo, que si desea ser su novia. 

Suheyn Cipriani pensó que cuando Macarius se le declaró todo fue armado: "¿No te han obligado?"
Lee también

Suheyn Cipriani pensó que cuando Macarius se le declaró todo fue armado: "¿No te han obligado?"

"Me he dado cuenta de que eres una chica maravillosa, eres una chica muy especial para mí. Hemos pasado por muchas cosas en tan poco tiempo. Has entrado como un balazo en mi corazón, aunque la gente piense otra cosa. He venido a Lima por ti para estar contigo. Eres una chica súper especial, me encantan tus ojitos, tu forma de ser, la forma de cómo me tratas y cuidas de mí. Te quería preguntar algo, sí te gustaría ser mi novia", expresó. 

Es así como la exreina de belleza decide aceptar el pedido del joven streamer para ser su pareja de manera oficial. Además, señaló algunas cosas que admira de su actual pareja Macarius.

"Me pongo nerviosa, ay amor. Sí, obviamente sí, pero quiero decirte algo igual. Eres maravilloso, te admiro mucho, eres un chico increíble y eres la mejor persona que podría estar a mi lado", menciona la joven. 

Con este gesto, Suheyn Cipriani y Macarius oficializaron su relación y dejaron atrás los rumores. Mientras la modelo rechazó públicamente los buenos deseos de César Vega, optó por centrarse en la nueva etapa que vive junto al streamer, un vínculo que sigue generando expectativa entre sus seguidores.

Temas relacionados Espectáculos Macarius Redes Sociales Streamer Suheyn Cipriani

Siga leyendo

Lo Más leído

Yarita Lizeth se confiesa en pleno concierto y admite que es celosa con Alejandro Páucar: "Tengo miedo a perderte"

Pedro Aquino habría sido separado indefinidamente de Alianza Lima por presunta indisciplina en Uruguay

Sergio Galliani rompe su silencio tras acusación de Sonia Oquendo: "Niego absolutamente todo"

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Pamela Franco parcha a Pamela López tras polémico comentario sobre su hija: "De ella me encargo yo"

últimas noticias
Karibeña