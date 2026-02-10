Daniela Darcourt canta en vivo la versión salsera de "Die With A Smile" de Lady Gaga: "La amo"

La cantante Daniela Darcourt sorprendió a todos este martes 10 de febrero al abrir el programa "Sin + Que Decir" con una presentación en vivo que rápidamente se volvió tema de conversación. La salsera interpretó "Die With A Smile", canción de Lady Gaga, pero llevada al ritmo de la salsa, como sucedió en el Super Bowl 2026, encendiendo el set y las redes.

Daniela Darcourt canta "Die With A Smile" versión Super Bowl 2026

Este martes 10 de febrero, la presentación de Daniela Darcourt en el programa "Sin + Que Decir" estuvo inspirada en el show que Lady Gaga realizó en el Super Bowl 2026 junto a Bad Bunny. Por ello, la salsera interpretó "Die With A Smile" en versión salsa. Antes de que empiece la música, María Pía Copello calentó el ambiente con una introducción que arrancó aplausos del público.

"Si el Super Bowl tuvo a Lady Gaga, a Bad Bunny y a todos los artistas, aquí también tenemos a nuestra Lady Gaga y a nuestro Bad Bunny. En 3,2,1", dijo la conductora.

Daniela apareció en escena con un vestido celeste y una flor en el cabello, un guiño claro al estilo de Lady Gaga. Desde el primer segundo, dejó en claro que todo era en vivo y sin arreglos. Su voz llenó el estudio y recibió la atención total de los presentes, quienes no tardaron en reaccionar con aplausos.

La sorpresa creció cuando ingresó Dafonseka caracterizado como Bad Bunny. Ambos se pusieron a bailar salsa y, en medio del show, el ritmo cambió de pronto a una canción chicha, lo que desató risas y un momento divertido en el set. María Pía no ocultó su emoción tras la presentación.

"¡Qué voz de Daniela Darcourt! En vivo, nada grabado", comentó la conductora sentada al lado de su compañera de programa.

En medio de la buena vibra, Daniela también soltó una broma que sacó carcajadas entre los conductores y la producción. Y es que la artista cantó y bailó, demostrando todo su talento.

"Escúchame, señor Peter Fajardo, este es doble bolo, hoy quiero doble helado", dijo la salsera entre risas.

El mensaje de Daniela para Lady Gaga

Luego del show, Daniela se dirigió directamente a los fans de Lady Gaga, conocidos como los little monsters. Habló con mucha emoción sobre la artista que la inspiró para esta presentación.

"Para todos los little monsters en el mundo. Amamos en Lady Gaga, yo la amo con todas mis ansias, mi locura, mi pasión. Ojalá algún día la pueda ver en vivo", expresó la salsera.

En conclusión, Daniela Darcourt cantó la versión salsa de "Die With A Smile", que Lady Gaga interpretó en el Super Bowl 2026. Su presentación destacó por su talento, carisma y creatividad. Una vez más, la artista demostró que puede brillar en cualquier escenario y que su talento sigue conquistando al público.