Corazón Serrano sorprende al cancelar concierto en vivo por fuerte motivo: ¿Qué pasó?

La agrupación de cumbia Corazón Serrano sorprendió al cancelar un concierto en vivo tras registrarse un incidente durante el show. La situación representaba un riesgo para la seguridad del público, del staff y de las propias integrantes, por lo que decidieron detener la presentación.

Corazón Serrano cancela concierto en vivo

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de Corazón Serrano luego de que la conocida agrupación de cumbia cancelara un concierto en vivo que se realizaba en Shamboyacu, región San Martín, en la selva peruana. El motivo fue una intensa lluvia que cayó durante el espectáculo y que obligó a tomar una decisión inmediata por seguridad.

El grupo se encontraba en plena presentación cuando el clima empezó a jugar en contra. La lluvia se volvió cada vez más fuerte y el escenario comenzó a presentar riesgos tanto para las cantantes como para el público que se había reunido para disfrutar del show. Desde el escenario, el animador de la orquesta fue el encargado de explicar lo sucedido y pedir comprensión a los asistentes.

"De dedicarles algunas canciones, de poderlos acompañar. De verdad hubiéramos querido seguir el clima no lo permite, miren cómo está, puede pasar cualquier cosa y hay que cuidarnos", expresó ante el público.

El vocero de Corazón Serrano dejó en claro que la decisión no fue fácil, pero sí necesaria. Continuar con el concierto en esas condiciones podía provocar accidentes, ya que la lluvia afectaba el escenario, los equipos y el área donde se encontraba el público.

Por ello, la agrupación optó por detener el show y priorizar la integridad de todos los presentes. Además, informaron que las personas podían acercarse a boletería para recibir orientación tras la cancelación.

"Así es que por favor le pedimos encarecidamente nos puedan entender pueden acercarse por boletería le vamos a regalar una canción más y con eso nos despedimos muchas gracias, por habernos acompañado. Dice Corazón serrano, Shamboyacu, muchas gracias muchas gracias vamos a ir", señaló el animador.

Una despedida con música pese al mal clima

A pesar de la cancelación, las integrantes de Corazón Serrano no quisieron irse sin despedirse de su público. Con buena actitud y profesionalismo, una de las cantantes tomó el micrófono y dejó una frase que animó a los asistentes.

"Pero nos vamos a ir bailando", dijo una de las integrantes de la agrupación mientras sonaba la introducción de una de sus canciones.

El animador cerró el momento agradeciendo el cariño del público. Destacó lo especial que fue la noche, a pesar de la lluvia.

"Nos ponemos a bailar ha sido un gusto ha sido un placer Shamboyacu, muchas gracias", manifestó antes de retirarse del escenario.

En conclusión, la cancelación del concierto de Corazón Serrano en Shamboyacu se debió a un fuerte temporal de lluvias que ponía en riesgo a todos. Aunque el público se quedó con ganas de seguir bailando, la agrupación dejó claro que su prioridad es la seguridad. El gesto fue valorado por los asistentes, quienes esperan que la orquesta regrese pronto para reencontrarse con su cumbia en mejores condiciones.