Cathy Sáenz vuelve a "Estás en Todas" junto a Choca tras superar el cáncer: "Estoy súper emocionada"

La televisión peruana vivió un momento especial con el regreso de Cathy Sáenz a la pantalla chica. La conocida comunicadora volvió al programa "Estás en Todas", donde compartió la conducción con Choca Mandros, tras superar el cáncer.

Cathy Sáenz regresa a "Estás en Todas"

La productora Cathy Sáenz fue presentada en "Estás en Todas" como la nueva dupla de Choca Mandros. El conductor no dudó en darle una cálida bienvenida y recordar lo importante que fue Cathy en los inicios del espacio. Durante la presentación, el conductor destacó su trayectoria en la televisión.

Su regreso sorprendió a muchos televidentes, ya que llega después de una etapa complicada en su vida personal. Además, la popular 'Mamacha' reapareció con una imagen renovada que rápidamente llamó la atención del público.

"Hoy emocionado porque regresa alguien que empezó este programa, uno de los pilares... la mujer inteligente, empresaria, productora", dijo Choca frente a cámaras.

@ameg_pe 14.03.26 | Cathy Sáenz vuelve a "Estás en Todas" junto a Choca tras superar el cáncer. Fuente: Estás en Todas ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Luego de escuchar estas palabras, Cathy ingresó al set con mucha emoción por volver a la televisión. Expresó que se sentía muy bien de regresar a un espacio en el que estuvo años atrás.

"Estoy súper emocionada solamente de llegar aquí a Santa Beatriz", expresó Cathy Sáenz al saludar al público y lució su outfit en vivo.

Un regreso después de una etapa difícil

El retorno de Cathy Sáenz también es especial porque llega luego de un proceso personal muy fuerte. En el año 2024, la comunicadora contó públicamente que estaba enfrentando un tratamiento contra el cáncer de mama. Durante ese tiempo tuvo que someterse a varias terapias y radioterapias, lo que significó un momento muy duro para ella.

Sin embargo, luego de varios meses de tratamiento, la comunicadora anunció que había terminado esa etapa. Además, explicó que después del tratamiento solo debía continuar con controles médicos para mantener todo bajo control.

"Estoy muy feliz porque hasta hace unos días no entendía qué significaba y el doctor me dijo que era el fin de mi tratamiento", contó emocionada en aquel momento. "Solo me queda ir al oncólogo en unas ocho semanas para ver cual sería mi tratamiento de pastillas, pero solo para controlarlo", agregó.

Una figura importante en la TV peruana

Cathy Sáenz es una figura muy conocida dentro del mundo del espectáculo en el Perú. Su carrera en televisión comenzó cuando apareció como actriz en la serie "Al fondo hay sitio", donde interpretó al personaje de Renata.

Con el paso del tiempo también se hizo famosa por su trabajo detrás de cámaras como productora del reality "Esto es Guerra". En ese programa también apareció frente a cámaras con el personaje de la 'Mamacha', que se volvió muy popular entre los seguidores del reality. Gracias a su experiencia y carácter, Cathy se ganó un lugar importante dentro de la televisión peruana.

Ahora, con su regreso a "Estás en Todas", Cathy Sáenz inicia una nueva etapa profesional. Su participación junto a Choca Mandros busca darle una nueva energía al programa. Muchos seguidores han destacado que la comunicadora luce fuerte, segura y con ganas de seguir adelante. Si bien estuvo como conductora invitada del día, su paso por el programa podría continuar mucho más tiempo.

"¡Me encantó este look! Pero más me gustó volver a la conducción de 'Estás en Todas'. Gracias por invitarme amigos", escribió en una publicación en Instagram.

En conclusión, el regreso de Cathy Sáenz a la televisión ha sido recibido con alegría. Después de enfrentar una dura batalla contra el cáncer, la comunicadora vuelve a la pantalla con una actitud positiva y con nuevos proyectos. Hoy, la popular 'Mamacha' demuestra que está lista para empezar una nueva etapa en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.