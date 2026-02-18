Daniela Darcourt aconseja a Flavia López luego que 'Pato' Parodi la negara otra vez: "Ahí no es"

Hace unos días, Patricio Parodi fue captado al lado de Flavia López en una casa del sur donde aparentemente se habrían dado un beso, pero ellos lo siguen negando. Ahora, el chico reality reveló que no tendría nada con la joven modelo y Daniela Darcourt no dudó en responder con todo.

Daniela Darcourt a Patricio Parodi

En el podcast 'Sin más que decir', los conductores decidieron llamar directamente a Patricio Parodi y aunque demoró en contestar, finalmente respondió y estuvo conversando inicialmente con Mayra Goñi, quien le cuestionó por qué no aceptaría beso que tuvo con Flavia López.

"En esas imágenes que pasan no hay ningún beso, me van a seguir viendo con mis amigos y amigas", expresó.

Entonces, Daniela Darcourt decide tomar la iniciativa y pregunta directamente al chico reality si tendría algún gusto romántico con la joven modelo. Ante esto, Parodi decidió no responder y que son solo amigos que los seguirán viendo juntos compartiendo.

"¿Te gusta Flavia López o no?", le preguntó la salsera, y Patricio dijo: "Mis cosas me lo guardo para mí, de ahí les cuento lo que quiero que sepan, sino no se los cuento. Para sapos se van al lago, a mi me gustan los perros, pericotes, pero no los sapos. Somos amigos y nos van a seguir viendo juntos nada más, no tengo nada más que decir".

¡Manda consejo a Flavia López!

Tras la respuesta de Patricio Parodi en el programa en vivo, Daniela Darcourt decidió mandar tremendo mensaje como indirecta para Flavia López. Sus compañeros mencionaron en todo momento, que la modelo habría puesto una cara de nerviosa mientras el chico reality daba su respuesta.

Por ello, la salsera señaló que si una persona niega y no acepta a una persona ya sea como saliente o pareja, no estaría bien. Además, de que si López sale en un ampay, el 'Pato' podría expresar su molestia.

"Hombre que tiene cuchi por fuera y por delante te niegan, entiende, ahí no es. Ojalá que si mañana sale un ampay de Flavia divirtiéndose con otra persona, él no ponga la cara que está poniendo ahorita", dijo la cantante de salsa.

De esta manera, Daniela Darcourt no estaría de acuerdo con la actitud que estaría tomando Patricio Parodi sobre Flavia López, ya que ambos estarían siendo vistos muy cercanos y más que amigos, pero la seguiría negando. Aconsejando así a la modelo que el chico reality no sería una buena opción.