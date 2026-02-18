RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué dijo?

Maju Mantilla minimiza a 'saliente' de Gustavo Salcedo tras opinar de su separación: "No le compete"

Luego de que María Pía Vallejos comentara sobre la separación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, la exreina de belleza salió a responderle.

Maju Mantilla minimiza a 'saliente' de Gustavo Salcedo
Maju Mantilla minimiza a 'saliente' de Gustavo Salcedo (Composición Karibeña)
18/02/2026

Hace unos días, la joven María Pía Vallejos afirmaba ser la saliente de Gustavo Salcedo y le dio su apoyo mientras se separaba de Maju Mantilla. Ahora, la exreina de belleza salió a responderle y comentó que terceras personas sobran para juzgar su relación de 20 años.

Maju Mantilla sobre María Pía Vallejos

Durante una entrevista con un programa, Maju Mantilla fue consultada sobre la aparente nueva saliente de Gustavo Salcedo, su aún esposo y padre de sus hijos. La modelo señaló que no la conoce, pero agregó que no debería hablar sobre cómo terminó su relación porque no sabe lo que sucedió realmente.

"Yo no la conozco, no voy a hablar de personas que no conozco, pero sí considero que terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestro 20 años de relación, pueden opinar y juzgar nuestra relación. No le compete hacerlo a terceras personas", expresó.

¿Qué dijo la 'saliente'?

La veterinaria María Pía Vallejos reveló estar del lado del deportista señalando que aparentemente la culpa de sus acciones sería la misma exreina de belleza, quien le falló en su matrimonio tras haber sido infiel.

Maju Mantilla no descarta reconciliación con Gustavo Salcedo: "Siempre va haber amor entre nosotros"
Lee también

Maju Mantilla no descarta reconciliación con Gustavo Salcedo: "Siempre va haber amor entre nosotros"

"Yo creo que ante una situación evidente que todo el Perú se dio cuenta ¿Quién hubiese podido actuar distinto? La persona que te jura fidelidad, amor, cariño hasta que la muerte te separe y te haga igual eso", expresó.

¿Se reconciliará Maju y Gustavo?

sí mismo, el periodista le preguntó a Maju Mantilla si aún estaría enamorada de Gustavo Salcedo y si en algún momento en el futuro podrían retomar su relación por esa misma historia que tienen de 20 años juntos y 12 años de casados. La modelo reveló que aún hay amor entre ellos y han pasado por tantas cosas que sí sería posible todo.

"Es un persona importante y especial para mí, siempre lo va ser. Yo considero que sí hay amor, amor hay. Él es una persona muy importante en mi vida, siempre va a haber amor entre nosotros, que no se va acabar. Hemos pasado un montón de cosas que han sido muy difíciles, pero lo bueno es que hemos buscado la calma (¿Existe la posibilidad que más adelante vuelvan a unirse?) Todo puede pasar, sí", expresó.

Valentino comparte video de supuesta cita con Gino Asserto y las redes explotan: "Los rumores eran ciertos"
Lee también

Valentino comparte video de supuesta cita con Gino Asserto y las redes explotan: "Los rumores eran ciertos"

De esta manera, Maju Mantilla estaría viendo la posibilidad de regresar con el padre de sus hijos. Así mismo, decidió minimizar los comentarios que hizo la 'saliente' de Gustavo Salcedo, María Pía Vallejos, sobre cómo terminaron su matrimonio.

Temas relacionados Gustavo Salcedo Maju mantilla María Pía Vallejos minimiza saliente

Siga leyendo

Lo Más leído

Pamela López revela que Luis Fernando le compró un carro y advierte a Yahaira: "Hay cosas que debe saber"

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Reconocido actor peruano sorprende al aparecer como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

María Pía Vallejos no quiso hablar de su relación con Gustavo Salcedo tras ser negada: "Pregúntenle a él"

últimas noticias
Karibeña