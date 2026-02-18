Maju Mantilla minimiza a 'saliente' de Gustavo Salcedo tras opinar de su separación: "No le compete"

Hace unos días, la joven María Pía Vallejos afirmaba ser la saliente de Gustavo Salcedo y le dio su apoyo mientras se separaba de Maju Mantilla. Ahora, la exreina de belleza salió a responderle y comentó que terceras personas sobran para juzgar su relación de 20 años.

Maju Mantilla sobre María Pía Vallejos

Durante una entrevista con un programa, Maju Mantilla fue consultada sobre la aparente nueva saliente de Gustavo Salcedo, su aún esposo y padre de sus hijos. La modelo señaló que no la conoce, pero agregó que no debería hablar sobre cómo terminó su relación porque no sabe lo que sucedió realmente.

"Yo no la conozco, no voy a hablar de personas que no conozco, pero sí considero que terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestro 20 años de relación, pueden opinar y juzgar nuestra relación. No le compete hacerlo a terceras personas", expresó.

¿Qué dijo la 'saliente'?

La veterinaria María Pía Vallejos reveló estar del lado del deportista señalando que aparentemente la culpa de sus acciones sería la misma exreina de belleza, quien le falló en su matrimonio tras haber sido infiel.

"Yo creo que ante una situación evidente que todo el Perú se dio cuenta ¿Quién hubiese podido actuar distinto? La persona que te jura fidelidad, amor, cariño hasta que la muerte te separe y te haga igual eso", expresó.

¿Se reconciliará Maju y Gustavo?

sí mismo, el periodista le preguntó a Maju Mantilla si aún estaría enamorada de Gustavo Salcedo y si en algún momento en el futuro podrían retomar su relación por esa misma historia que tienen de 20 años juntos y 12 años de casados. La modelo reveló que aún hay amor entre ellos y han pasado por tantas cosas que sí sería posible todo.

"Es un persona importante y especial para mí, siempre lo va ser. Yo considero que sí hay amor, amor hay. Él es una persona muy importante en mi vida, siempre va a haber amor entre nosotros, que no se va acabar. Hemos pasado un montón de cosas que han sido muy difíciles, pero lo bueno es que hemos buscado la calma (¿Existe la posibilidad que más adelante vuelvan a unirse?) Todo puede pasar, sí", expresó.

De esta manera, Maju Mantilla estaría viendo la posibilidad de regresar con el padre de sus hijos. Así mismo, decidió minimizar los comentarios que hizo la 'saliente' de Gustavo Salcedo, María Pía Vallejos, sobre cómo terminaron su matrimonio.