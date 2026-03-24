¡Ampay! Jonathan Maicelo es captado besando apasionadamente a exconductora de televisión en una discoteca

Jonathan Maicelo vuelve a estar en el ojo público por su vida sentimental, un aspecto que siempre ha generado polémica en la farándula peruana. En esta ocasión, el exboxeador fue captado en actitud cariñosa con una joven exconductora de televisión durante una salida nocturna.

Graban a Jonathan Maicelo en apasionado beso con exconductora de TV

Recientemente, el pódcast "Q'Bochinche" sacó a la luz imágenes en las que Jonathan Maicelo aparece dentro de un box de discoteca acompañado de Dayana, una influencer de 29 años. En los clips, ambos se muestran muy cercanos e incluso se les ve besándose durante la noche del 21 de marzo, lo que rápidamente generó diversas opiniones.

"Al parecer, Jonathan Maicelo le habría echado la puntería a una exconductora de televisión pero de provincia. Chapa así abierta y paciencia para que todos lo vean", comentó el conductor Samuel Suárez sobre el material.

Las imágenes del espacio de Suárez y Ric La Torre también evidencian la complicidad entre ambos, con abrazos y actitudes cariñosas mientras disfrutan de la salida. La joven arequipeña, que tuvo un programa de televisión en 2021, actualmente se dedica a la creación de contenido y ha compartido en sus redes algunas fotos junto al ex de Samantha Batallanos.

Por su lado, Maicelo sumó más indicios al publicar el 24 de marzo una historia en Instagram donde se ve su mano junto a la de una mujer dentro de su vehículo, detalle que sus seguidores interpretaron como el inicio de una nueva relación.

La última pareja de Jonathan Maicelo

La vida sentimental de Jonathan Maicelo ha estado constantemente bajo la mirada pública, marcada por relaciones que han generado polémica. Una de las más comentadas fue la que mantuvo con la modelo Samantha Batallanos, la cual terminó en medio de denuncias por presunta violencia física.

Tras esa ruptura, el exboxeador fue vinculado con distintas mujeres, aunque la última relación que hizo pública fue con una joven de 23 años identificada como Lucero, a quien presentó en mayo de 2025 luego de su paso por el programa "El valor de la verdad".

"Si tú sales con alguien, es para que solo sea con esa persona. Si ustedes me alucinan que salgo con mil mujeres, no es verdad", mencionó en ese entonces, rechazando que fuera una relación de "amigos con derechos".

Ahora, tras las recientes imágenes, todo apunta a que el empresario Jonathan Maicelo, de 42 años, estaría iniciando una nueva etapa junto a Dayana, una exconductora de 29 años, dejando abierta la incógnita sobre el rumbo que tomará esta historia.