Magaly aconseja Onelia Molina tras decir que tenía a Mario Irivarren en un pedestal: "No eras su prioridad"

Onelia Molina sigue en el centro de la atención mediática tras anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren, luego del ampay en Argentina. La modelo afirma estar disfrutando su soltería y asegura haber cumplido su "cuota de babosa", mientras recibe consejos de la conductora Magaly Medina sobre cómo manejar su situación sentimental.

Magaly le abre los ojos a Onelia

Durante la reciente emisión de su programa, Magaly Medina reaccionó a las declaraciones de Onelia en su podcast "Doble Sentido", donde la modelo habló sobre la ruptura con Mario y cómo el episodio dañó su imagen. La conductora fue contundente al señalar que el chico reality nunca priorizó la relación.

"Lo tenía en un pedestal dice a Mario, tanto? Tampoco, ah. Si Mario se sentaba en cualquier podcast y decía que no le gusta que lo controlen, a mí no me gusta que yo no vaya con mis amigos, porque si tengo que elegir entre mis amigos y mi enamorada, elijo a mis amigos. ¿Qué es eso? El tipo no era su prioridad en la vida", expresó Magaly, dejando claro que la relación nunca ocupó un lugar central en la vida de Mario.

Además, Magaly enfatizó que cuando un hombre coloca a otras personas por encima de su pareja, eso indica que no hay verdadero compromiso. La recomendación para Onelia fue clara: mantener dignidad y amor propio, y no esperar prioridad de alguien que no la considera fundamental.

"Cuando un hombre no eres su prioridad, son otras personas; tú no significas nada, eres un cero a la izquierda. Ese es el momento donde uno tiene que agarrar sus chivas e irse por amor propio, por dignidad, porque un hombre que no tiene tiempo para ti sinceramente no te ama", sentenció la conductora.

Mario nunca priorizó a Onelia

Magaly también recordó declaraciones previas de Mario Irivarren, en las que indicaba que permitiría que Onelia asista a una despedida de soltera y disfrute de la ocasión. Según la conductora, esa actitud confirma que Mario nunca valoró realmente a su pareja.

"Cuando a una mujer le deja de interesar lo que hace su esposo en las calles, es que ya pasó a otro lugar en la mente y en el corazón, ya no importa. Lo mismo pasa con los hombres: si tú le dices a tu novia que ama que está bien que se vaya a una despedida de soltera, te está diciendo que no le interesas un comino, Onelia", explicó Magaly.

El mensaje de la conductora fue firme: la prioridad en una relación define el respeto y el compromiso, y quien no brinda tiempo ni atención a su pareja demuestra desinterés. Onelia, por su parte, parece asumir esa lección mientras disfruta su independencia y evalúa su futuro sentimental.

En conclusión, tras su polémica ruptura, Onelia Molina atraviesa un proceso de autodescubrimiento y reflexión, mientras los comentarios de Magaly Medina destacan la importancia de la dignidad y el amor propio. La situación resalta que, en el amor, la prioridad y el respeto mutuo son esenciales.