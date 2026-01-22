Yahaira Plasencia se sincera sobre Luis Fernando y marca distancia: "Mi prioridad es mi carrera"

Yahaira Plasencia volvió a estar en el ojo público tras ser abordada por las cámaras de "Arriba mi gente", donde habló sin filtros sobre su vida sentimental con Luis Fernando Rodríguez, los rumores que la rodean y su actual momento personal. La salsera fue clara, directa y dejó un mensaje contundente: hoy su enfoque total está en su trabajo y crecimiento profesional.

Yahaira Plasencia pone el parche sobre Luis Fernando

Yahaira Plasencia fue consultada por "Arriba mi gente" sobre su cercanía con Luis Fernando Rodríguez, con quien ha sido vista en más de una ocasión. Sin embargo, Yahaira prefirió marcar distancia y mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Durante la entrevista, el reportero no dudó en preguntarle directamente por el joven empresario. Ante ello, la cantante respondió con serenidad y sin rodeos.

"(¿Quién es Luis Fernando de tu vida?) Es una persona más, como todos aquí. (Se están conociendo) Sí, de hecho no quiero hablar mucho del tema. Estoy tranquila. Ahorita mi prioridad es mi carrera. Ahorita es eso. Después lo que viva yo en cuatro paredes con alguna persona, creo que quiero mantenerlo así. Y si en algún momento tengo que decir algo, lo voy a decir", señaló.

Con estas palabras, Yahaira dejó en claro que prefiere mantener su intimidad lejos del espectáculo y que no piensa exponer su vida personal. Luego de su aparición en televisión, empezó a circular una fotografía donde se le veía el vientre un poco abultado, lo que encendió rumores de un posible embarazo.

Ante ello, la salsera salió al frente y aclaró la situación en redes sociales con su estilo frontal: "Y una última cosa, no estoy embarazada, estoy con la regla. Dejen de hablar hue...".

Además, explicó que estos cambios físicos son normales en muchas mujeres y pidió respeto. También recalcó que Luis Fernando es solo su amigo, alguien cercano a su entorno, con quien comparte reuniones familiares, pero nada más.

Su canción y las supuestas indirectas

Otro tema que generó comentarios fue su reciente canción "No te superé", la cual muchos consideran una indirecta. Al respecto, Yahaira fue clara y firme.

"La verdad es que no es ninguna directa, pero el que le caiga el guante que se lo chante. Yo puedo hablar de los sucesos que han tenido mi vida y no hablo de nadie, pero obviamente hablo de los procesos que yo he pasado", destacó.

Además, al ser consultada por la frase "Yo no soy tu reina, yo soy tu patrona", la salsera reafirmó su mensaje de empoderamiento. Le señalaron que la usó en "No te superé" y en "El ex machito".

"Porque yo no soy reina de nadie, yo soy la patrona", dejando en claro que atraviesa una etapa de fuerza, seguridad y amor propio.

Opina sobre la posible boda de Farfán y Xiomy

Finalmente, Yahaira fue consultada por el posible matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Lejos de incomodarse, la cantante mostró una actitud madura y conciliadora.

"Qué bien... mira, yo no quiero hablar exactamente de esa persona, pero las personas que encuentran el amor, que lo vivan, que lo disfruten. Creo que en estos tiempos donde es bastante complicado encontrar a alguien, qué bueno que lo han hecho. Así que les vaya super bien", destacó.

En conclusión, Yahaira Plasencia demuestra que atraviesa una etapa de enfoque total en su carrera, sin dramas ni escándalos. La salsera sigue firme, segura y empoderada, apostando por su música y dejando claro que su vida personal con Luis Fernando Rodríguez la maneja con mucha reserva. Sin duda, la 'Patrona' continúa marcando su propio camino en la escena musical.