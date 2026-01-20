Yahaira Plasencia rompe su silencio tras rumores de embarazo: "Debo contarles algo"

La cantante Yahaira Plasencia es una artista que ha crecido mucho en la salsa y ha llevado su música a nivel internacional. Recientemente, se ha revelado sobre un posible embarazo de la salsera al aparecer con Luis Fernando Rodríguez 'El Diablo' y salió a responder.

¿Confirmó su embarazo?

Por medio de las redes sociales se viralizó un video donde se veía una pequeña pancita en Yahaira Plasencia, desatando rumores de un posible embarazo. Como se sabe, la cantante ha estado en saliditas con el artista Luis Fernando Rodríguez y fue captado con él, mientras le sobaba su barriga.

Ante esta ola de fuertes rumores de un posible embarazo, la cantante de salsa salió a responder en sus redes sociales. Primero, señaló que tendría que dar un importante anuncio y luego, presentó su tour que realizará. Finalmente, la 'Patrona' respondió si será madre o no.

"Atentos que debo contarles algo. No estoy embarazada, estoy con la regla, dejen de hablar hue**", expresó la salsera en sus redes.

Yahaira responde sobre rumores de embarazo pic.twitter.com/hWyqnOvNxZ — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 21, 2026

Imágenes de Yahaira Plasencia

Las imágenes difundidas muestran a Yahaira Plasencia junto a Luis Fernando Rodríguez en un ambiente que muchos identificaron como una clínica. En varias tomas, la cantante aparece con mascarilla y recostada en un sillón, con el abdomen abultado, lo que desató especulaciones sobre su estado de salud y un posible embarazo.

La publicación de Instarándula provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Una seguidora incluso consultó directamente a Samu Suárez sobre la situación de la salsera, al notar la actitud cercana del empresario durante el encuentro.

"Hoy vi a Yahaira ¿está embarazada? Él estaba muy cariñoso y la agarraba la pancita a cada rato o capaz solo era de cariño", escribió la usuaria, mensaje que se viralizó en cuestión de horas.

El comportamiento de Rodríguez, quien en los videos aparece tocando de forma constante el abdomen de Yahaira, alimentó las sospechas. Sin embargo, la cantante aún no se pronuncia para confirmar o descartar un embarazo, y algunos seguidores sugieren que podría tratarse de un problema de salud o una percepción equivocada.

De esta manera, los rumores de embarazo de Yahaira Plasencia ha causado mucha controversia entre sus seguidores y más al aparecer con su saliente Luis Fernando Rodríguez sobando su pancita. Es así como la cantante de salsa cansada de las especulaciones, decidió negar estar en la dulce espera y aprovechó la oportunidad de promocionar sus próximas presentaciones musicales.