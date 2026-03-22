Jazmín Pinedo sobre si dejaría a su novio ir a fiesta en yate tras ampay: "Ni se atrevería a preguntarme"

El ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina, donde fueron captados en un yate con varias mujeres, reavivó el debate sobre la fidelidad en la farándula. Las imágenes, que también involucran a Patricio Parodi, generaron múltiples reacciones. Jazmín Pinedo fue una de las voces que se pronunció de forma directa.

Jazmín Pinedo critica el comportamiento de los chicos reality

La popular 'Chinita' fue invitada al programa Sábado Super Star, donde participó en uno de los retos. Durante la emisión, el conductor Ernesto Pimentel la puso en aprietos al preguntarle su opinión sobre la polémica fiesta en yate que protagonizaron los chicos reality en Argentina.

"(Semana fortísima ¿Dejarías que tu novio se vaya en un yate?) No, de ninguna manera. Yo creo que el hombre ni se atrevería ni siquiera preguntarme", respondió entre risas, dejando clara su postura frente a una situación similar.

Más allá del tono ligero inicial, Jazmín fue firme al cuestionar la conducta de los involucrados. La conductora de Más Espectáculos consideró que, en este caso, se rompió la confianza dentro de las relaciones sentimentales, marcando una diferencia con Patricio Parodi, quien actualmente se encuentra soltero.

Además, expresó su respaldo a Onelia Molina, quien decidió poner fin a su relación con Mario Irivarren tras la difusión de las imágenes donde él aparece besando a otra mujer. La conductora dejó entrever que entiende la decisión de Molina y la considera una reacción coherente frente a lo sucedido.

@rkt696 Jazmín Pinedo lanza fuerte mensaje sobre fiesta en yate ♬ sonido original - rkt696

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo aclaran rumores de boda

Hace unas semanas, Jazmín Pinedo y Pedro Araujo salieron al frente para poner paños fríos a los rumores de boda que circularon en los últimos días. La pareja habló con sinceridad y dejó en claro que no hay apuros ni fechas marcadas, pues prefieren avanzar con calma y disfrutar cada etapa de su relación.

"No quiero presionarte, pero ¿escuchaste las predicciones? ¿Que en marzo me casaba? ¿Hay algo que no me estás diciendo? Ja, ja, ja. No, mentira", comentó Jazmín, mientras Pedro reaccionaba relajado y divertido con la situación.

Tras ese momento, ambos fueron entrevistados por "Espectáculos de Verano". Jazmín contó que a su pareja no le gusta mucho la exposición mediática y que no está acostumbrado a las cámaras.

"Lo que pasa es que no le gusta mucho la cámara, no está acostumbrado", explicó. Pedro, fiel a su estilo, respondió con humor y sinceridad: "Fui engañado".

Las declaraciones de Jazmín Pinedo muestran el impacto del ampay en el entorno del espectáculo. La conductora dejó clara su postura sobre la confianza y respaldó decisiones como la de Onelia Molina. En lo personal, apuesta por una relación tranquila, lejos de presiones y rumores.