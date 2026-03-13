Mónica Cabrejos sobre conflicto entre Jazmín Pinedo y ex de Gino Assereto: "Corresponde al hombre darte tu lugar"

Las declaraciones de una expareja de Gino Assereto sobre reclamos de Jazmín Pinedo generaron revuelo en redes, reavivando el debate sobre los límites entre exparejas con hijos. En medio de la polémica, la psicóloga y panelista de espectáculos Mónica Cabrejos decidió compartir una reflexión sobre el tema.

Mónica Cabrejos reflexiona sobre los límites entre exparejas

Durante su intervención en el programa 'Magaly TV: La Firme', Mónica Cabrejos comentó el reciente cruce de versiones entre Jazmín Pinedo y la última pareja de Gino Assereto. La especialista indicó que existe una percepción bastante extendida en la sociedad peruana que podría explicar muchas de las reacciones que surgen entre personas que ya terminaron una relación.

Según explicó, en algunos casos persiste la idea de que la expareja continúa teniendo algún tipo de "derecho emocional" sobre la otra persona, incluso cuando el vínculo sentimental ya terminó.

"Por un tema cultural en nuestro pais muchos y muchas creen que el ex aún les pertenece. Ya es tu ex pero no quiere que estes con nadie.", explicó.

Además, Cabrejos también se refirió al momento en que la exnovia de Gino Assereto expresó su deseo de conocer a la hija que el exchico reality tiene con Jazmín Pinedo. El comentario generó opiniones divididas: algunos lo vieron como un gesto cordial, mientras otros señalaron que ese tipo de acercamientos deberían manejarse en privado.

Desde su punto de vista, la psicóloga consideró que la responsabilidad de establecer esos vínculos no debería recaer en la nueva pareja.

"Si siento que no le corresponde decirle a la mamá e la hija, le corresponde el hombre darte tu lugar es fuera de lugar que tu de buena gente le escribas". dijo.

Gino Assereto reaparece con mensaje en redes

En medio de las repercusiones por estas declaraciones, Gino Assereto decidió pronunciarse indirectamente a través de sus redes sociales. El exchico reality, conocido popularmente como el 'Tiburón', compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores y rápidamente se volvió tema de conversación entre los usuarios.

A través de sus historias de Instagram, el también influencer publicó una reflexión acompañada de la fotografía de un atardecer. Aunque no mencionó nombres ni hizo referencia directa a la polémica, varios internautas interpretaron el mensaje como una posible respuesta a las recientes revelaciones.

"Soltar para avanzar no es abandonar, es aceptar que ya no te pertenece", se lee en la frase que Gino Assereto publicó en sus historias de Instagram, acompañada de una fotografía de un atardecer. El también influencer añadió un emoji de abrazo, pero no mencionó a ninguna persona en particular.

Gino Assereto reaparece tras señalamientos de su ex a Jazmín Pinedo. (Captura)

El intercambio de declaraciones entre vinculados a Gino Assereto y Jazmín Pinedo reavivó el debate sobre cómo manejar relaciones entre exparejas con nuevas familias. Algunos usuarios defienden mantener límites claros, mientras otros destacan la convivencia y el diálogo para evitar conflictos.