Mónica Cabrejos cree que Samahara Lobatón está siendo manipulada: "La negación es el primer síntoma"

Mónica Cabrejos asistió a la avant premiere de 'Mi mejor enemiga', donde destacó no solo por su paso por la alfombra roja, sino también por sus firmes declaraciones a la prensa. La psicóloga fue consultada por las recientes apariciones de Samahara Lobatón en el programa de Pia Copello y, lejos de evitar el tema, ofreció un análisis directo.

Mónica Cabrejos asegura que Samahara presenta dependencia emocional

En declaraciones para América Espectáculos, Mónica Cabrejos se refirió a la situación que atraviesa Samahara Lobatón y señaló que, desde su punto de vista profesional, la joven estaría siendo víctima de manipulación psicológica por Bryan Torres. Según explicó, uno de los indicios más claros es la negación que tiene.

"Claramente Samahara muestra pues todos los síntomas de una mujer que está siendo manipulada psicológicamente porque justamente la negación es el primer síntoma", explicó Cabrejos ante las cámaras.

La psicóloga también indicó que este comportamiento reflejaría la influencia de terceros en las decisiones personales y familiares de la hija de Melissa Klug. A su criterio, esta manipulación se evidenciaría incluso en las declaraciones que Samahara ha realizado contra el Ministerio de la Mujer, institución a la que acusó públicamente de supuestas irregularidades.

"Hay que tener en cuenta que ella tiene una dependencia emocional y es igual a la dependencia a una sustancia, una adicción. Lo que vemos en Samahara es lo que haría cualquier adicto. Es más decía que ella sentía que el Ministerio de la Mujer estaban haciendo irregularidades en su caso que quieren manipular a sus hijos. Entonces no puede decir que hay una irregularidad cuál sería el beneficio el ministerio pero ella no está lista para entenderlo", manifestó.

Para Cabrejos, la negación y las acusaciones sin sustento responderían a un estado emocional que no le permite ver con claridad la situación que enfrenta, ni reconocer los riesgos que podrían afectar tanto su integridad como la de sus hijos.

Mónica Cabrejos respalda el apoyo de Melissa Klug

Durante su intervención, Mónica Cabrejos también se refirió al rol que viene cumpliendo Melissa Klug en medio de esta controversia. La psicóloga consideró fundamental el respaldo de la madre hacia Samahara, sobre todo ante un contexto que, según advirtió, podría representar un serio peligro.

"He leído varias declaraciones que daba sobre su mamá y creo que está en todo su derecho de querer ayudarla y a los niños porque está corriendo peligro. Después del video está corriendo peligro", explicó.

Asimismo, Cabrejos fue enfática al señalar que, si Samahara no toma distancia de Bryan, el desenlace podría ser lamentable. Desde su experiencia profesional, advirtió que los actos de violencia extrema no deben minimizarse ni justificarse bajo ningún concepto.

"De acuerdo a lo que hemos visto podría terminar ahí porque nadie te pone la almohada en la cara y se sienta encima tuyo si no quiere que vivas", sentenció.

Estas declaraciones generaron impacto debido a la gravedad del análisis y al llamado implícito a priorizar la seguridad de la joven y de sus hijos.

Las declaraciones de Mónica Cabrejos generaron impacto y reabrieron el debate sobre la importancia de reconocer señales de manipulación y violencia en una relación. Desde la avant premiere, la psicóloga advirtió que la situación podría tener consecuencias irreversibles y recalcó la necesidad de actuar a tiempo para evitar un desenlace trágico.