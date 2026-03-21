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Said Palao sigue viviendo con Alejandra Baigorria pese a ampay: "Cada pareja toma su decisión"

Alejandra Baigorria sorprendió al revelar que Said Palao sigue en su casa tras el ampay en Argentina. La empresaria dejó claro que aún no toma una decisión.

Alejandra Baigorria sigue viviendo con Said Palao pese al escándalo.
Alejandra Baigorria sigue viviendo con Said Palao pese al escándalo. (Composición Karibeña)
21/03/2026

Tras el ampay en Argentina, muchos creyeron que Alejandra Baigorria y Said Palao se habían separado o que, al menos, ya no convivían debido a la crisis que ellos mismos admitieron. Sin embargo, la empresaria sorprendió al confirmar que ambos continúan viviendo bajo el mismo techo.

Alejandra Baigorria confirma que sigue viviendo con Said Palao

El escándalo por el ampay en Argentina sigue generando reacciones, pero esta vez fue Alejandra Baigorria quien sorprendió con una confesión inesperada. La empresaria confirmó que Said Palao aún vive con ella, pese a todo lo ocurrido.

Muchos pensaban que la relación ya estaba rota, pero la realidad es más compleja. La propia Alejandra decidió hablar y contar cómo están las cosas hoy.

Alejandra fue consultada directamente por "Amor y Fuego" sobre su situación con Said y no dudó en responder con sinceridad. Aseguró que todavía mantienen cierta comunicación y que siguen compartiendo el mismo espacio.

"Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Él está en la casa también, mayor detalle no les voy a dar, no les voy a mentir", dijo.

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Con esto, dejó claro que la historia aún no tiene un final definido. La empresaria explicó que no quiere tomar decisiones impulsivas. Sabe que está pasando por un momento difícil y por eso quiere darse un tiempo.

"Al final, cada pareja toma la decisión como quiere. Yo voy a ver si me voy de viaje; quiero ver qué voy a hacer, tengo trabajo. Yo en estos momentos necesito pensar", comentó.

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Alejandra dejó en claro que quiere escuchar lo que siente y no dejarse llevar por la presión. En medio de todo, también fue firme al decir que no está esperando nada de Said. Su enfoque está en lo que ella siente y en lo que será mejor para su vida. Además, contó que ha recibido consejos de personas cercanas para no tomar decisiones apresuradas.

"Yo no estoy esperando nada de nadie, lo que estoy esperando es lo que Alejandra sienta por dentro. Muchas personas me han llamado y me han dicho que no tome una decisión en caliente. Yo no voy a estar en una relación para vivir intranquila, con GPS, mirando el esto, no. Por eso mismo, me voy a tomar un tiempo", aseguró.

La 'Gringa de Gamarra' también habló sobre los comentarios que ha recibido en redes sociales. Muchos la cuestionan por no tomar una decisión inmediata, pero ella fue clara.

"Si me quieren juzgar por eso, me chu*** tres pelotas. Es mi decisión", lanzó, dejando claro que no le importa lo que digan y que está enfocada en su proceso.

Captan a Said en el depa de Alejandra 

Las cámaras también captaron a Said dentro del departamento, lo que confirmó lo que Alejandra ya había dicho. Él fue visto tranquilo, revisando su celular, luego de haber pedido perdón públicamente llorando en "Esto es Guerra". Luego, se retiró a otro ambiente de su casa. Estas imágenes han generado aún más dudas sobre el futuro de la pareja.

@farandula.lorcha ¡Para no creerlo! 🫣🔥 #farandulalorcha #saidpalao #alejandrabaigorria #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

En conclusión, Alejandra Baigorria vive un momento complicado, pero ha decidido no apresurarse. Aunque el ampay generó una crisis fuerte, Said Palao sigue viviendo con ella. Por ahora, todo está en pausa y la decisión final dependerá de lo que ella sienta. La historia sigue abierta y podría dar más sorpresas.

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