Onelia Molina confirma que conversó con Alejandra Baigorria tras ampay: "Es una mujer muy lastimada"

Tras el ampay de Argentina, Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren, pero Alejandra Baigorria aún no sabe qué rumbo tomar sobre su matrimonio con Said Palao. En su momento, la empresaria que tuvo riñas con la odontóloga en el pasado, pero al parecer volvieron a conversar tras la complicada situación para limar asperezas.

Onelia Molina sí habló con Alejandra Baigorria

Durante el podcast 'Doble Sentido', Onelia Molina confirmó que efectivamente Alejandra Baigorria habló con ella tras el ampay que emitió Magaly Medina el pasado martes en su programa donde se vio a Mario Irivarren y Said Palao con mujeres en un yate. En aquel momento, la odontóloga decidió desconectarse y no responder ningún mensaje, pero el viernes al revisar se dio cuenta que efectivamente la empresaria le escribió y conversaron.

"Yo hablé con Alejandra, el viernes recién me pongo a ver los mensajes y uno de ellos, es de Alejandra. (¿Qué te dijo?) Prefiero no decirlo", declaró la joven odontóloga.

Es así como la ex de Irivarren señala que a pesar de todo lo que pasó entre ellas, siempre estuvo abierta a solucionar las cosas y ahora, al parecer lo hicieron. Así mismo, señaló que nunca le gustó guardar rencor a nadie.

"¿Por qué no hablar? ¿Por qué no enterarme de cosas? ¿Por qué no ayudarle? porque dentro de todo lo que ha pasado entre nosotras. Siempre estuve abierta a las disculpas, siempre estuve abierta a la conversación al diálogo para llevarme bien con todas las personas, nunca me gustó llevar rencor. Todos me dicen '¿Cómo puedes perdonar las cosas que te hicieron?', pero sorry, yo soy así", declaró.

¡Se apoyan mutuamente!

Aunque Onelia Molina no contó exactamente lo que conversó con Alejandra Baigorria, reveló que estuvieron apoyándose en este momento doloroso y complicado. Además, que la empresaria estaría muy afectada por las acciones de su esposo.

"Si en este momento, tengo que hablar y conversar con ella, como lo hemos venido haciendo, lo voy hacer. Al final es una persona y una mujer que está muy lastimada, muy triste, muy afectada ¿Y por qué no ayudarla a estar más tranquila?", agregó.

De esta manera, Onelia Molina confirmó que efectivamente conversó con Alejandra Baigorria y habrían limado asperezas tras ser traicionadas por sus parejas en ampay de Argentina. La odontóloga señaló que la empresaria estaría muy lastimada y que le habría ayudado para estar más tranquila en esta complicada situación.