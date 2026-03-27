Carlos Alcántara es captado otra vez de juerga y Magaly lo trolea: "Está viviendo su nueva juventud"

El actor Carlos Alcántara vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, fue captado otra vez de fiesta en Barranco, disfrutando de la música y la noche, acompañado de una joven rubia. Como era de esperarse, el tema llegó a "Magaly TV La Firme", donde Magaly Medina opinó sin filtros sobre esta nueva salida del actor. Y fiel a su estilo, no se guardó nada.

Carlos Alcántara vuelve a la juerga y es captado con nueva chica

El actor Carlos Alcántara volvió a ser captado disfrutando de la noche en Barranco y otra vez se convirtió en el centro de atención. Las cámaras lo encontraron acompañado de una joven rubia mientras bailaba y se divertía sin problemas en una discoteca.

Las imágenes no tardaron en llegar a "Magaly TV La Firme", donde Magaly Medina no dudó en comentar la situación con su estilo directo. La conductora incluso se burló del momento que vive el actor tras su separación.

Carlos Alcántara fue visto en una conocida discoteca de Barranco durante la madrugada. El actor llegó para disfrutar de una orquesta en vivo y se ubicó en un lugar bastante visible, donde todos podían verlo.

Lejos de esconderse, se mostró relajado, bailando salsa y compartiendo sonrisas con su acompañante. Su actitud llamó la atención de los llamados 'urracos', quienes no dudaron en grabarlo.

Según se vio, el actor estaba cómodo con la situación y no tuvo problema en mostrarse tal cual. Incluso repitió su estilo: camisa blanca y pantalón oscuro, un look que ya se ha vuelto parte de sus salidas nocturnas.

"Ese es su box preferido. Ya sabemos que va los miércoles, con el uniforme de siempre: pantaloncito de vestir, camisita blanca remangada, la pelada y ahora la barba que se la ha dejado crecer un poco más. Pero la gente, como dije, tiene dos espectáculos a la vez. Ve a la orquesta de salsa y ve a Cachín bailar. Tiene show por por partida doble", señaló Magaly Medina.

Magaly Medina no se quedó callada

Tras ver las imágenes, Magaly Medina no dudó en lanzar sus comentarios. Para ella, el actor está disfrutando al máximo su etapa de soltero.

"Él está en escaparate, no se oculta. Además, disfruta de ser la nueva sensación del bloque. Entonces, baila, se menea, gilea y siempre hay una chibola que le sigue el ritmo y le entra a la salsa y coquetea con él", dijo en su programa.

Además, dejó entrever que esta actitud sería parte de un cambio luego de su separación. Según la conductora, muchos hombres viven algo similar cuando terminan una relación.

"¿Así saldría a bailar cuando que estaba con su esposa?... Porque los hombres se ponen aburridos una vez que se casan algunos... Claro, pero se separan. Ah, no, esa es otra... Los miércoles seguro que a esa hora ya estaba de medianoche durmiendo en su cama. Así es su nueva juventud. Está viviendo su etapa de renacimiento. Está en los 60s, ya él. Bueno, se siente como de 40", agregó.

Esta no es la primera vez que Carlos Alcántara es captado en este tipo de situaciones. Hace poco también fue visto en otra salida nocturna, donde incluso protagonizó un momento más cercano con otra joven. Por eso, para muchos, estas imágenes no sorprenden. Más bien confirman que el actor está viviendo una etapa distinta, donde disfruta su libertad sin preocuparse por lo que digan.

Durante esta última salida, el actor se mantuvo cerca del escenario, bailando y conversando con su acompañante. Ambos se mostraron bastante cercanos, lo que volvió a generar comentarios en redes.

En conclusión, Carlos Alcántara vuelve a estar en boca de todos por sus salidas nocturnas. Mientras algunos celebran que disfrute su soltería, otros cuestionan su exposición. Lo cierto es que el actor no se esconde y sigue viviendo esta etapa a su manera. Y como era de esperarse, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad para comentarlo con su toque irónico.