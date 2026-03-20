Shirley Arica responde a rumores con Carlos Alcántara tras coqueteo: "No lo veo como otra cosa"

Shirley Arica decidió hablar claro y sin rodeos tras los comentarios que la vinculan con el actor Carlos Alcántara. Luego de una entrevista que generó mucha bulla en redes, la modelo salió a aclarar que entre ellos no hay nada más que buena onda y química frente a cámaras.

Shirley Arica sobre Carlos Alcántara tras coqueteo en entrevista

Shirley Arica decidió poner fin a los rumores que la vinculaban con el actor Carlos Alcántara, luego de que ambos protagonizaran una entrevista que dio mucho de qué hablar. La modelo aseguró que todo fue parte del show y que entre ellos solo hay amistad.

La aparición de ambos en su programa generó comentarios en redes, ya que muchos notaron una gran química. Sin embargo, Shirley dejó claro que no hay nada más allá.

Todo empezó cuando Shirley entrevistó al actor en su espacio digital. La conversación fue relajada, con bromas y momentos cercanos, lo que hizo que muchos pensaran que había algo más. Ya dentro del reality donde participa, "La Granja VIP", le preguntaron directamente sobre el tema.

"Cachín estaba pero desesperado contigo, hijita. ¿Qué sentiste?", le dijo Pati Lorena "No voy a hablar de él por respeto, me cae superbién. (¿Chévere como amigos?) Chévere, no lo vería como otra cosa... En verdad la entrevista fluyó super chévere, que ni yo lo esperaba yo estaba súper nerviosa antes de entrevistar", señaló Shirley.

La modelo reconoció que hubo química, pero explicó que eso es parte de su estilo al momento de entrevistar. Incluso contó que estaba nerviosa antes de grabar.

"No, pero no voy a hablar de él, otros temas de ahí, sí de la entrevista, sí de la química que tuvimos, de cómo fluyó y todo eso. Yo estaba obviamente nerviosa porque es muy inteligente y muy rápido. Entonces yo estoy acostumbrada a entrevistar a varios personajes, pero no de ese de ese calibre", dijo.

También explicó que no sigue mucho una pauta y prefiere ser más natural, ya que siente que así conecta mejor con el público y todo fluye de manera más auténtica. Incluso, aseguró que cuando intenta seguir un guion al pie de la letra, no se siente cómoda.

"Entonces estaba como que leyendo la pauta y la leí y la releía a la final dije cualquier huev*** menos lo que decía ahí y fue lo mejor, porque yo no estoy acostumbrada a regirme a una pauta, prefiero ser orgánica", contó.

Descarta totalmente un romance

Sobre los rumores, Shirley fue tajante y negó cualquier tipo de relación sentimental con el actor, dejando claro que todo fue parte del momento y del show. Además, remarcó que el público malinterpretó la situación por lo que se vio en cámaras.

"Y cuando soy así las cosas me salen bien y así fue con él, pero de ahí a romance y eso, no, nada que ver. La gente lo vio así porque obviamente hubo un coqueteo, pero es parte de mi personaje, parte del show, parte de la entrevista", afirmó.

Incluso, durante la conversación, Pablo Heredia comentó que todo habría sido solo para redes. Por ello, Shirley Arica recordó que recién se conocían.

"Si fuera real no lo hace claro lo hace fuera de cámaras", mencionó Pablo. "Aparte era la primera vez que nos conocíamos", señaló Pablo.

Pese a la polémica, Shirley continúa enfocada en sus proyectos y en su participación en el reality. También ha estado en medio de otras situaciones que han dado que hablar, como discusiones dentro del programa. Sin embargo, con estas declaraciones, la modelo busca cerrar el tema y dejar en claro que todo fue malinterpretado.

En conclusión, Shirley Arica decidió aclarar todo y ponerle fin a los rumores con Carlos Alcántara de una vez por todas. La modelo dejó en claro que la química con el actor fue real, pero solo dentro de lo profesional y como parte del show. Así, busca cerrar este capítulo y seguir enfocada en sus proyectos, demostrando que no todo lo que se ve en pantalla refleja lo que ocurre en la vida real.