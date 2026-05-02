Pamela López se quiebra en vivo y le ruega a Paul Michael: "A nadie le importas más que a mí"

El drama no para en "La Granja VIP". Esta vez, Pamela López protagonizó un momento muy fuerte junto a Paul Michael, que terminó con lágrimas y un pedido desesperado en pleno programa. Todo comenzó por una nueva discusión entre ambos cuando Pamela cuestionó que Paul se esté acercando al grupo de las llamadas "víboras", donde están Samahara Lobatón, Pati Lorena y Shirley Arica.

Pamela López le ruega a Paul Michael

La tensión en "La Granja VIP" volvió a explotar. Esta vez, Pamela López protagonizó un momento muy fuerte con Paul Michael que terminó en lágrimas, reclamos y un pedido que impactó. Todo empezó cuando Pamela le pidió a Paul que aclarara un tema con Pati Lorena. Ella quería ir con él, pero el cantante prefirió hacerlo solo. Ese detalle encendió la discusión.

La influencer no ocultó su molestia. Para ella, Paul no la está respaldando frente a los demás, sobre todo ante el grupo conocido como "las víboras". Sus palabras mostraron claramente que se siente sola en medio del conflicto. Pamela cree que las otras participantes no tienen buenas intenciones con Paul. Por eso insiste en que él debe tomar distancia.

"Yo confío en ti, tú deberías confiar en mí (...) pero siento que no me respaldas. Siento que lo que te pido vale más tu ego, tu razón, tu conciencia, tu pensamiento antes de lo que yo te estoy pidiendo", dijo con la voz quebrada. "No te estás dando cuenta de lo que está pasando", le reclamó.

Sin embargo, Paul no piensa igual. Él aseguró que todos pueden cambiar y que no quiere seguir peleando dentro del reality. La conversación fue subiendo de tono hasta que Pamela no pudo más. Delante de todos, rompió en llanto. El momento fue tan fuerte que incluso Mark Vito, que estaba presente, se mostró afectado. En medio del dolor, Pamela soltó una frase que dejó a todos impactados.

"Paul te lo voy a decir por única vez en tu vida. Tú no eres tan importante para ellas como lo eres para mí. Tú para ellas no tienes el mismo valor como lo tienes para mí... La audiencia es un producto de, que no debemos. No estoy preocupada en números. Te lo pido a ti, por salud mental, me quiero retirar, por piedad, quiero que me nominen y estar en el cumpleaños de mi hijito", dijo.

Pero lo más fuerte llegó después. Pamela habló desde el corazón y le pidió a Paul que reaccione. Su mensaje fue directo y cargado de emoción, dejando en claro cuánto le importa la situación. Además, confesó lo difícil que es para ella manejar la situación emocionalmente.

"Yo veo cosas que tú no ves y me corresponde decirte como mi pareja. Reacciona. Eso es un juego. A nadie le importas más en este reality que a mí", dijo entre lágrimas. "La depresión es algo muy fuerte, la ansiedad es algo muy fuerte. Mis nervios no tienen ni idea cómo me estoy controlando, que me cuesta. Es vergonzoso para mí", señaló

Paul responde y deja duda

Por su parte, Paul Michael también respondió, pero con una frase que dejó dudas sobre la relación. Esto dejó en el aire si realmente están en el mismo camino o si la relación está pasando por una fuerte crisis.

"Pero si yo te causo los traumas, te lastimó. ¿Qué haces con una persona así?", lanzó, sorprendiendo a todos. "Para que mejores. ¡Mira lo que me estás diciendo!", dijo Pamela López.

Por su parte, Mark Vito intervino señalando que percibe malas intenciones de las "víboras" y que tanto él como Pamela López buscan protegerlo. Luego, Paul Michael le preguntó directamente a su pareja qué era lo que más le estaba afectando, a lo que Pamela respondió con firmeza que le incomoda que intenten usarla y dejarla mal frente a los demás.

"Yo creo que no es por buena intención. Por lo que he visto ellas tienen mala intención contigo. Yo como amigo, quiero protegerte. Ella como novia quiere protegerte. Estamos aquí pensando en ti. Ella se siente frustrada", señaló Mark Vito. "¿Que´ es lo que te está afectando? ¿Qué ella limpie su imagen con la audiencia?", preguntó Paul. "Sí, que te use y que me intente dejar mal", dijo Pamela.

En conclusión, el enfrentamiento entre Pamela López y Paul Michael dejó en evidencia una fuerte tensión en su relación dentro de "La Granja VIP". Aunque la conversación terminó, no hubo solución. Por ahora, ambos continúan en competencia con posturas distintas, mientras el público sigue atento a si lograrán superar este conflicto o si la crisis irá en aumento.